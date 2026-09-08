Líderes de la UE condenan honores fúnebres de Serbia a Ratko Mladic y cuestionan su ingreso

Altos funcionarios de la Unión Europea expresaron conmoción el martes después de que Serbia ofreciera un funeral de héroe a Ratko Mladic, un general serbobosnio que murió mientras cumplía una condena de cadena perpetua por crímenes de guerra, y cuestionaron la idoneidad de Serbia para unirse al bloque.

Mladic fue enterrado en Belgrado el lunes con honores militares. El jefe de la Iglesia ortodoxa serbia, el patriarca Porfirije, encabezó funeral y soldados del ejército serbio llevaron el ataúd de Mladic, cubierto con una bandera, en el cementerio.

Varios ministros del gobierno serbio asistieron al funeral por el hombre conocido como el “Carnicero de Bosnia” y declarado culpable de cometer el primer genocidio del continente desde la Segunda Guerra Mundial. Mladic todavía es considerado un héroe por muchos serbios.

“Las imágenes del funeral de Ratko Mladic ayer en Belgrado fueron impactantes”, indicaron la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en publicaciones en redes sociales.

“Los elementos de apoyo oficial y la presencia de algunos altos funcionarios serbios en el funeral son profundamente lamentables", añadieron Von der Leyen y Costa. "Demuestran un fracaso a la hora de afrontar un capítulo oscuro de la historia reciente de Europa y contradicen los valores que sustentan el camino de Serbia hacia la Unión Europea”.

Funcionarios serbios restan importancia al funeral

El presidente populista Aleksandar Vucic no acudió al funeral, pero sí lo hizo su hijo, Danilo. Entre los presentes estuvieron el líder nacionalista serbobosnio Milorad Dodik y el embajador de Rusia en Serbia, Alexander Botsan-Kharchenko.

Vucic, un ex ultranacionalista que respaldó las políticas expansionistas de Serbia durante las guerras que desgarraron Yugoslavia en la década de 1990, describió el funeral como un “desahogo emocional”.

El ministro serbio de Justicia, Nenad Vujic, asistió y se situó junto a la familia de Mladic. Señaló que las autoridades ayudaron a mantener el orden en el funeral para asegurarse de que transcurriera de manera “digna”, pero que la familia estuvo a cargo.

Vucic ha estado caminando por una cuerda floja política. Intenta movilizar a sus simpatizantes —muchos de ellos admiradores de Mladic— de cara a unas elecciones parlamentarias anticipadas que podrían celebrarse en cuestión de meses, sin alejar a la Unión Europea, a la que Serbia dice que quiere incorporarse.

El funeral era una prueba para la adhesión de Serbia a la UE

La comisaria de Ampliación de la Unión Europea, Marta Kos, advirtió la semana pasada que el funeral sería “una prueba” para Belgrado. Canceló una próxima visita a Serbia, al argumentar que “la glorificación” de la muerte de Mladic sería incompatible con los valores de la Unión Europea.

La Unión Europea suele presentar su informe anual de ampliación a finales de octubre o principios de noviembre, en el que detalla los avances que cada uno de los países candidatos, incluida Serbia, está logrando hacia la adhesión y señala las deficiencias.

Está previsto que Von der Leyen recorra la región de los Balcanes Occidentales justo antes de que se publique el informe. Por lo general visita cada país, pero no se han fijado fechas para el viaje ni se ha hecho pública ninguna agenda.

Preguntado por cuáles podrían ser las consecuencias para la adhesión de Serbia a la Unión Europea, el portavoz de Von der Leyen se limitó a decir: “lo estamos examinando”.

Es poco probable que el funeral de Mladic ayude a la causa de Serbia. Sus perspectivas de adhesión ya se habían visto dañadas por retrocesos democráticos. En abril, Kos advirtió a Belgrado que podría perder el acceso a alrededor de 1.500 millones de euros (1.800 millones de dólares) en fondos de la Unión Europea, a medida que aumentaba la preocupación por irregularidades en elecciones municipales.

La política de la UE también influirá

A favor de Serbia, el partido nacionalista-populista SNS de Vucic mantiene vínculos estrechos con el mayor grupo político de la Unión Europea, el Partido Popular Europeo, que reúne a partidos de centroderecha de toda Europa. El PPE ha sido acusado de proteger a Vucic.

“Ya es hora de que el PPE deje de actuar como refugio seguro para el partido SNS, que celebra abiertamente a criminales de guerra condenados y despliega la alfombra roja para el ‘Carnicero de Bosnia’”, declaró la semana pasada el eurodiputado esloveno del Partido Verde Vladimir Prebilic.

Von der Leyen es una destacada integrante del PPE, al igual que la mitad de su equipo de comisarios y la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. Von der Leyen, en particular, se ha abstenido de criticar públicamente a Vucic.

Durante muchos años, el PPE apoyó firmemente al partido Fidesz del primer ministro húngaro Viktor Orbán, de marcado nacionalismo, con la esperanza de mantenerlo dentro de la corriente política dominante de Europa. Pero el PPE finalmente suspendió a Fidesz en 2019 por preocupaciones sobre la democracia y el Estado de derecho en Hungría. Fidesz abandonó el grupo en 2021.

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La periodista de AP Jovana Gec en Belgrado, Serbia, contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.