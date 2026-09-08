Ataques hutíes en Arabia Saudí provocan incendios en instalaciones petroleras y dejan 73 heridos

Rebeldes de Yemen respaldados por Irán lanzaron una ola de ataques contra Arabia Saudí el martes, hiriendo a más de 70 personas y provocando incendios en instalaciones petroleras y de servicios públicos en el reino, informaron las autoridades.

El ataque de los hutíes fue una importante escalada en los renovados combates entre un importante aliado de Estados Unidos y el grupo con respaldo iraní. Esto también amenaza con desestabilizar aún más una región sacudida por casi tres años de guerras y asestar un nuevo golpe a la economía mundial.

Semanas de enfrentamientos han añadido presión a los limitados suministros mundiales de petróleo, ya que los hutíes apuntan a una ruta marítima que Arabia Saudí ha utilizado para transportar petróleo a los mercados mundiales mientras el estrecho de Ormuz está estrangulado debido a la guerra entre Estados Unidos e Irán. Los ataques del martes alcanzaron instalaciones petroleras saudíes conectadas a una ruta alternativa, Bab al-Mandeb, una vía navegable estratégica frente a la punta meridional de la península arábiga que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén.

Ataques hutíes golpean instalaciones petroleras saudíes

Los ataques a primera hora del martes se produjeron horas después de que los rebeldes culparan a Arabia Saudí de un ataque aéreo que alcanzó una prisión en la provincia septentrional yemení de Jawf. Al menos siete personas, entre ellas un niño, murieron y otras siete resultaron heridas.

Los rebeldes golpearon “instalaciones civiles y económicas” en las ciudades saudíes de Abha, Jazan, Najran y Khamis Mushait, dijo el mayor general Turki al-Malki, portavoz de la coalición liderada por Arabia Saudí que combate en Yemen.

Setenta y tres personas resultaron heridas, entre ellas mujeres y niños, dijo, calificando los ataques de una “grave escalada” y prometiendo represalias.

Los ataques provocaron incendios en varias instalaciones petroleras y de servicios públicos en la región meridional de Arabia Saudí, dijo el Ministerio de Energía del reino, añadiendo que se había suspendido temporalmente la actividad de las instalaciones petroleras y de servicios públicos.

La región meridional alberga importantes instalaciones petroleras, incluida una refinería de petróleo de 400.000 barriles al día en Jazan, que es una de las mayores de Arabia Saudí. Los hutíes ya habían atacado anteriormente el aeropuerto de Abha.

El ministerio dijo que los bomberos combatían los incendios el martes por la mañana.

En una declaración en video pregrabada, el general de brigada Yahya Saree, portavoz militar de los hutíes, dijo que dispararon decenas de misiles balísticos y drones contra instalaciones petroleras y económicas, así como una base aérea en el sur de Arabia Saudí.

Dijo que atacaron la Ciudad de Jazan para Industrias Primarias y de Transformación, un importante centro industrial y logístico en la costa suroccidental saudí del mar Rojo. Los rebeldes también atacaron instalaciones de Aramco en Najran y Abha, así como la Base Aérea Rey Khalid en Khamis Mushait.

Saree culpó a Riad de la escalada, advirtiendo que “toda agresión contra nuestro país y nuestro pueblo recibirá una respuesta firme”.

Durante una visita a Moscú el martes, el ministro de Exteriores de Arabia Saudí, el príncipe Faisal bin Farhan, acusó a los hutíes de recurrir a la violencia para servir a sus intereses por encima de los de Yemen, pese a que el reino ofrecía una oportunidad para negociar la paz.

Añadió durante una rueda de prensa conjunta con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, que la última escalada de los hutíes contra el reino forma parte de una serie de provocaciones y que Arabia Saudí no dudará en defenderse

Aumentan los temores de una guerra renovada en Yemen mientras miles son desplazados

Los nuevos combates han amenazado con reavivar la guerra civil del país, que comenzó en 2014 cuando los hutíes tomaron la capital, Saná, y gran parte del norte de Yemen y obligaron al gobierno a exiliarse. Una coalición liderada por Arabia Saudí intervino al año siguiente para tratar de restaurar al gobierno en el poder.

La guerra ha matado al menos a 150.000 personas, según estimaciones de la ONU, y en ocasiones ha empujado al país al borde de la hambruna.

Una tregua hace cuatro años había aliviado los combates entre los hutíes y el gobierno respaldado por Riad y sus aliados. Pero en las últimas semanas, las dos partes han estado combatiendo cada vez más sobre el terreno.

El recrudecimiento ha matado al menos a 194 personas y herido a más de 880 entre el 23 de agosto y el 5 de septiembre, dijo la Organización Mundial de la Salud. También desplazó a más de 21.000 personas, incluidas 18.500 en Taiz y Hodeida, en el suroeste de Yemen, las últimas 27 horas, según Naciones Unidas.

“Las familias están llegando sin nada: sin refugio, sin comida, sin manera de saber si es seguro volver”, dijo Abdusattor Esoev, jefe de misión de la Organización Internacional para las Migraciones en Yemen. “Muchos de estos son personas que ya han sido desplazadas una, dos, incluso cuatro veces antes”.

La última escalada deriva de un intento hutí en julio de enviar un avión desde Teherán a la capital de Yemen, Saná, desafiando diez años de bloqueo aéreo y naval por parte de la coalición liderada por Arabia Saudí. Un ataque aéreo de la coalición alcanzó la pista del aeropuerto de Saná, impidiendo el aterrizaje del vuelo.

Los hutíes respondieron con ataques con misiles y drones contra Arabia Saudí, y ataques contra el transporte marítimo saudí en el mar Rojo, poniendo fin a una tregua de 2022 que había detenido en gran medida los combates.

Los rebeldes también lanzaron ataques contra fuerzas aliadas de Arabia Saudí dentro de Yemen, lo que llevó a las fuerzas gubernamentales a responder con ataques contra los hutíes a lo largo de la costa occidental de Yemen y en otras partes del país.

Las fuerzas gubernamentales han recuperado territorio de los hutíes en las provincias de Hodeida y Taiz y atacaron a los rebeldes en la provincia septentrional de Jawf, así como en las provincias centrales de Marib y Bayda.

Los hutíes forman parte de una red de proxies respaldados por Irán en toda la región que han intensificado los ataques contra el transporte marítimo regional, Israel y países vecinos en los últimos años en respuesta a las guerras de Israel en Gaza y Líbano, y más recientemente durante la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

Los rebeldes a menudo actúan en coordinación con Irán, pero también han llevado a cabo operaciones de forma independiente para promover sus propios intereses.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.