Hungría ordena la salida de 10 diplomáticos rusos por actividades designadas como inaceptables

Hungría ordenó a 10 miembros de la delegación diplomática de Rusia que abandonen el país por actividades consideradas inaceptables para diplomáticos, afirmó el martes el gobierno, y Rusia dijo que planeaba responder.

El embajador ruso fue informado de que “según el análisis de las autoridades húngaras, 10 miembros de la misión rusa habían participado en actividades en Hungría que son inaceptables para diplomáticos bajo la Convención de Viena”, afirmó la ministra de Relaciones Exteriores, Anita Orbán, en una referencia a un tratado internacional que rige la conducta de los diplomáticos.

La ministra de Exteriores, que no está emparentada con el ex primer ministro Viktor Orbán, no especificó cuáles eran las presuntas actividades ni indicó cuánto tiempo tenían los funcionarios rusos para irse de Hungría, pero subrayó que su país busca mantener contactos diplomáticos con Moscú.

“Esta decisión protege la seguridad y la soberanía de Hungría”, escribió la ministra de Exteriores en un comunicado. “No implica una ruptura de las relaciones diplomáticas con Rusia. Hungría tiene la intención de continuar el diálogo necesario, basado en el respeto mutuo y el cumplimiento de las normas”.

El Ministerio ruso de Exteriores prometió dar “una respuesta apropiada” a las expulsiones, en comentarios a la agencia estatal rusa de noticias RIA Novosti. No dio más detalles.

La medida se produce durante el mandato del primer ministro Peter Magyar, quien asumió el cargo a principios de este año prometiendo poner fin a las políticas prorrusas del país.

El predecesor de Magyar, Viktor Orbán, fue un aliado del presidente ruso, Vladímir Putin, que en repetidas ocasiones retrasó o bloqueó las sanciones de la Unión Europea contra Rusia y buscó acuerdos energéticos con Rusia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.