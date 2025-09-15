Políticos británicos condenan los comentarios de Elon Musk en marcha antiinmigrantes

El primer ministro británico, Keir Starmer, enfrenta el lunes peticiones de que sancione a Elon Musk después de que el propietario de X y Tesla dijera en un mitin antiinmigración que la violencia está llegando a Reino Unido y la gente debe luchar o morir.

Starmer denunció la violencia en los márgenes de la manifestación "Unir el Reino" del sábado, que reunió a 100.000 o más personas en Londres, organizada por el activista de ultraderecha Tommy Robinson.

La policía informó que 26 agentes resultaron heridos, cuatro de ellos de gravedad, mientras los manifestantes intentaban romper las líneas que los separaban de una contramanifestación antirracista más pequeña. Hubo 25 personas arrestadas en el evento y la Policía Metropolitana dijo que habría más detenciones.

Dirigiéndose a la manifestación por videoconferencia, Musk pidió la disolución del Parlamento, elecciones anticipadas y un cambio de gobierno en Reino Unido. Dijo a los manifestantes que "la violencia viene hacia ustedes" y que "o luchan o mueren".

Ed Davey, líder de los Demócratas Liberales, el tercer partido más grande en el Parlamento británico, instó a Starmer y a la líder de la oposición conservadora, Kemi Badenoch, a sumarse a él para condenar el intento de Musk de "sembrar discordia e incitar a la violencia en nuestras calles" e interferir con la democracia británica.

Deberían "considerar qué sanciones debería enfrentar Elon Musk como consecuencia", dijo Davey.

La ministra de Igualdad, Jacqui Smith, dijo que los comentarios de Musk "fueron incorrectos y peligrosos". El secretario de Negocios, Peter Kyle, calificó los comentarios de "ligeramente incomprensibles" y "totalmente inapropiados", pero dijo que la manifestación mostró que la libertad de expresión estaba viva y bien.

Starmer no ha comentado directamente sobre los comentarios de Musk. Escribió en X que la protesta pacífica "es fundamental para los valores de nuestro país. Pero no toleraremos ataques a los agentes de policía que hacen su trabajo ni que las personas se sientan intimidadas en nuestras calles por su origen o el color de su piel".

Esta no es la primera vez que Musk, un antiguo aliado del presidente Donald Trump, ha apoyado a figuras de extrema derecha y ultraderecha en Europa, incluyendo a Robinson, un estafador convicto y fundador de la Liga de Defensa Inglesa antiislam cuyo verdadero nombre es Stephen Yaxley-Lennon, y al partido Alternativa para Alemania, o AfD.

Musk también es crítico con los intentos del Reino Unido y otros gobiernos europeos de reprimir el contenido dañino en línea, algo que él argumenta restringe la libertad de expresión.

La manifestación del sábado sigue a una creciente preocupación política sobre la inmigración no autorizada, especialmente la llegada de migrantes a través del Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones. Más de 30,000 personas han realizado la peligrosa travesía desde Francia en lo que va del año a pesar de los esfuerzos de las autoridades británicas, francesas y de otros países para perseguir a las bandas de traficantes de personas que organizan los viajes.

El empleo de hoteles para alojar a los solicitantes de asilo se ha convertido en un tema político importante en Reino Unido, provocando decenas de pequeñas pero acaloradas protestas durante el verano, algunas de las cuales se tornaron violentas.

La manifestación del sábado, una de las protestas nacionalistas más grandes en Reino Unido en décadas, convirtió el centro de Londres en un mar de banderas, tanto la Union Jack del Reino Unido como la bandera roja y blanca de San Jorge de Inglaterra.

En las últimas semanas, las banderas han proliferado por todo el país como parte de una campaña aparentemente espontánea de ondear la bandera. También se han pintado cruces rojas en edificios, lo que algunos ven como un gesto intimidante dirigido a las minorías étnicas.

Starmer escribió en X que "Gran Bretaña es una nación orgullosamente construida sobre la tolerancia, la diversidad y el respeto. Nuestra bandera representa nuestro país diverso y nunca la entregaremos a aquellos que la usan como símbolo de violencia, miedo y división".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.