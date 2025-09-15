Conservadores de Merz lideran elecciones locales alemanas, pero la ultraderecha es la gran ganadora

El partido del canciller alemán, Friedrich Merz, terminó primero en las elecciones municipales en el estado más poblado de Alemania, pero el mayor ganador en la primera prueba electoral desde que el gobierno de Merz asumió el poder fue el partido de ultraderecha Alternativa para Alemania, que casi triplicó su resultado en comparación con hace cinco años.

Los resultados finales del lunes mostraron que la Unión Demócrata Cristiana de centroderecha de Merz obtuvo el 33,3% de los votos en las elecciones del domingo a concejales y alcaldes en Renania del Norte-Westfalia, una región occidental donde viven unos 18 millones de personas. Sus socios en un gobierno nacional que hasta ahora no ha logrado mejorar el ánimo del país, los Socialdemócratas de centroizquierda —para quienes el estado fue durante mucho tiempo un bastión confiable— obtuvieron el 22,1%.

Ambos estuvieron ligeramente por debajo de su puntuación en las últimas elecciones municipales, en 2020. Pero Alternativa para Alemania, o AfD, obtuvo el 14,5% de los votos, un aumento de 9,4 puntos porcentuales. La AfD, un partido antiinmigración, es más fuerte en el este, de pasado comunista y menos próspero, pero el resultado del domingo subrayó su llegada en los últimos años como una fuerza también en el oeste de Alemania.

En las elecciones nacionales de Alemania en febrero, la AfD obtuvo el 20,8% de los votos para terminar en segundo lugar y convertirse en el mayor partido de oposición. En Renania del Norte-Westfalia, obtuvo el 16,8% en febrero.

La colíder de la AfD, Alice Weidel, celebró lo que llamó "un gran éxito" el domingo.

El ascenso de la AfD ha sido impulsado por el descontento ante el gran número de migrantes, pero también por otros temas, como una economía estancada y la guerra en Ucrania. Su apoyo se ha mantenido alto a pesar de que la agencia de inteligencia interno de Alemania la clasificó como una organización extremista de derecha, una designación que suspendió después de que la AfD presentara una impugnación legal.

Su éxito en febrero siguió al colapso de un gobierno nacional de centroizquierda que se había vuelto notorio por sus disputas internas. El gobierno liderado por conservadores de Merz, que asumió el cargo en mayo, ha adoptado un enfoque más duro hacia la migración y está tratando de revitalizar la economía, pero también ha atraído atención desfavorable por sus desacuerdos internos.

Stefan Marschall, profesor de ciencias políticas en la Universidad Heinrich Heine de Düsseldorf, dijo que la AfD "está en posición de organizar el descontento" con los partidos tradicionales de la corriente principal.

"Lo logró, particularmente en las regiones que se sienten dejadas atrás", dijo a la televisión Phoenix. Señaló que la AfD ni siquiera presentó candidatos en todas partes el domingo, lo que significó que su apoyo fue "algo subestimado" por el resultado.

En tres de las ciudades menos prósperas de la región industrial del Ruhr, los candidatos a la alcaldía de la AfD obtuvieron suficiente apoyo para avanzar a las votaciones de desempate el 28 de septiembre contra candidatos de partidos tradicionales. Los contendientes de la AfD se enfrentarán a los Socialdemócratas en Gelsenkirchen y Duisburg, y a un democristiano en Hagen.

La mayor caída en el apoyo el domingo fue para los Verdes, ambientalistas de tendencia izquierdista, que cayeron al 13,5% desde el 20% hace cinco años. Los Verdes ahora están en la oposición a nivel nacional después de que el impopular gobierno del excanciller Olaf Scholz colapsara, pero forman parte de un gobierno estatal en Renania del Norte-Westfalia que está liderado por el gobernador conservador Hendrik Wüst, una figura prominente en el partido de Merz. Ese gobierno no estaba en juego en las elecciones del domingo.

