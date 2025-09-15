Cartas a la ONU de Japón y Corea del Sur reflejan sus diferencias sobre esclavitud sexual de la 2GM

El gobierno de Japón defendió el lunes su postura sobre la esclavitud sexual en tiempos de guerra y describió los fallos de los tribunales surcoreanos que ordenan compensaciones japonesas como violaciones del derecho internacional, después de que investigadores de la ONU criticaran a Tokio por no garantizar la búsqueda de la verdad y las reparaciones para las víctimas.

En su propia respuesta a los relatores de derechos humanos de la ONU, Corea del Sur instó a Japón a "enfrentar de manera directa nuestra dolorosa historia" y citó cómo la negativa de Tokio a cumplir con las órdenes judiciales ha negado el pago a las víctimas. Las declaraciones subrayaron cómo los dos aliados asiáticos de Estados Unidos aún mantienen diferencias clave sobre el tema, incluso mientras pausan sus disputas intermitentes sobre agravios históricos para estabilizar las relaciones bilaterales.

Un grupo de investigadores de la ONU envió en julio cartas a Japón y Corea del Sur, así como a China, Filipinas, Indonesia, Países Bajos y Timor Oriental —de donde también provienen víctimas de esclavitud sexual— sobre lo que describieron como los fracasos de los países para "garantizar el acceso a la verdad, la justicia, el remedio y las reparaciones para las sobrevivientes". Se dio a los gobiernos 60 días para responder, pero solo las respuestas de Japón y Corea del Sur se publicaron en un sitio web de la ONU el lunes.

Los investigadores de la ONU habían pedido a Japón que abordara varias preocupaciones, incluidas las afirmaciones de que sus investigaciones y reparaciones pasadas sobre la esclavitud sexual fueron insuficientes, que sigue evadiendo la responsabilidad estatal y legal, y su negativa a cumplir con tres fallos judiciales surcoreanos de 2021 a 2025 que ordenan compensación para las víctimas.

Japón respondió reiterando su posición de larga data de que todos los asuntos de compensación con Corea del Sur sobre las víctimas de esclavitud sexual fueron resueltos por acuerdos pasados, incluido el tratado de 1965 que normalizó las relaciones y un acuerdo separado de 2015 destinado a resolver sus diferencias sobre el tema.

La declaración japonesa, emitida por su misión permanente en Ginebra, afirmó que los recientes fallos de los tribunales coreanos violaron el principio de inmunidad estatal en tales demandas y urgió a Seúl a "tomar medidas apropiadas para remediar sus violaciones del derecho internacional como país".

En años pasados, Japón ha rechazado enérgicamente los fallos de los tribunales surcoreanos que ordenan al gobierno en Tokio y a las empresas japonesas proporcionar reparaciones a las víctimas coreanas de esclavitud sexual y también de trabajo forzado en tiempos de guerra, otro legado del brutal dominio colonial de Japón sobre Corea antes del final de la II Guerra Mundial. Japón dice que los fallos violan su inmunidad soberana y van en contra del tratado de 1965. Los tribunales surcoreanos sostienen que la inmunidad soberana no protege a los estados extranjeros de la responsabilidad por crímenes contra la humanidad o actos ilícitos cometidos en el territorio de Corea del Sur contra sus nacionales.

Tras la negativa de Japón a cumplir con las órdenes judiciales, algunos expertos y sobrevivientes surcoreanos, como Lee Yong-soo, han pedido a Tokio y Seúl que refieran conjuntamente sus disputas sobre esclavitud sexual a la Corte Internacional de Justicia de la ONU, pero aún no se ha tomado ninguna acción.

Los historiadores dicen que decenas de miles de mujeres de toda Asia, muchas de ellas coreanas, fueron enviadas a burdeles militares en primera línea para proporcionar sexo a los soldados japoneses. En el momento del acuerdo de 2015, 46 de las 239 mujeres que se registraron con el gobierno de Seúl como víctimas aún estaban vivas en Corea del Sur, pero ahora sólo quedan seis.

Japón ha expresado repetidamente su pesar por la esclavitud sexual en tiempos de guerra. En 1995, funcionarios japoneses realizaron un estudio sobre la práctica y establecieron un fondo con contribuciones privadas para compensar a las víctimas en Filipinas, Corea del Sur y Taiwán antes de que expirara en 2007. Muchos surcoreanos creen que las declaraciones y acciones previas de Tokio carecían de sinceridad y no reconocieron la responsabilidad legal, una percepción reforzada por líderes conservadores que luego minimizaron o cuestionaron el pasado bélico de Japón.

Las relaciones entre Corea del Sur y Japón han sido con frecuencia tensas por cuestiones históricas, pero los dos países han tomado recientemente pasos más activos para reparar lazos mientras fortalecen la cooperación trilateral con Estados Unidos para abordar crecientes desafíos regionales, incluida la amenaza nuclear de Corea del Norte.

En agosto, el presidente surcoreano Lee Jae Myung visitó Tokio para reunirse con el primer ministro japonés Shigeru Ishiba, justo antes de volar a Washington para una cumbre con el presidente Donald Trump, en un raro encuentro diplomático que subrayó cómo el impulso unilateral de Trump para redefinir el comercio global y los compromisos de seguridad de Estados Unidos está acercando a los vecinos a menudo en conflicto.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.