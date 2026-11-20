La persona viva de mayor edad de Dinamarca habría sido una militante “fiel” del Partido Nazi durante la ocupación alemana.

Kirsten Schwalbe, oriunda de Struer, acaparó los titulares en octubre al convertirse, con 112 años y 218 días, en la persona más longeva de la historia de Dinamarca desde que se tienen registros.

Schwalbe, quien nació en marzo de 1914, es la protagonista de una biografía de gran éxito de ventas y, en los últimos años, se ha convertido en una especie de celebridad televisiva. Sin embargo, durante las celebraciones en su honor el mes pasado, salió a la luz que había sido miembro del Partido Nazi durante la ocupación alemana en la Segunda Guerra Mundial.

open image in gallery Kirsten Schwalbe, sentada en la cocina de su casa en Struer, Dinamarca, en marzo del año pasado ( AFP/Getty )

En aquel momento, Schwalbe declaró a los medios locales que afiliarse al partido había sido idea de su difunto esposo y aseguró que desconocía las implicaciones de aquella decisión.

“Apenas sabía de qué se trataba, porque nunca me ha interesado la política”, declaró al canal TV Midtvest, y agregó: “En aquella época, las esposas no se metían en ese tipo de cosas; se las dejaban a los hombres”.

Sin embargo, esta semana, en un revelador informe se dieron a conocer presuntas pruebas de que Schwalbe había desempeñado un papel mucho más importante en el partido de lo que había reconocido.

En los documentos de los Archivos Nacionales de Dinamarca, a los que tuvieron acceso periodistas del medio Frihedsbrevet, se sugiere que Schwalbe se desempeñó como jefa interina de un grupo de la sección local y responsable del grupo femenino de la rama danesa del Partido Nazi en Holstebro entre agosto de 1943 y julio de 1944.

“En otras palabras, no cabe duda de que tanto ella como su esposo eran figuras destacadas del nazismo a nivel local”, declaró el historiador Claus Bundgård Christensen al medio.

open image in gallery Kirsten Anna Schwalbe nació en Jutlandia Central el 10 de marzo de 1914 (en la imagen, el año pasado) ( AFP/Getty )

En uno de los documentos en los que se proponía su nombramiento oficial para ambos cargos, se describía a Schwalbe como una “fiel militante” del partido.

Schwalbe, quien se negó a brindar declaraciones a Frihedsbrevet, ya figuraba en el registro de Bovrup, que reúne los nombres de quienes pertenecieron al Partido Nacionalsocialista Obrero Danés (DNSAP) durante la ocupación nazi, entre abril de 1940 y 1945.

Si bien la mera afiliación no permite determinar el grado de participación en el partido, cuando se dio a conocer su pasado nazi, Schwalbe consideró injusto tener que “pagar por ello” después de tantos años.

open image in gallery Kirsten Schwalbe teje sentada en un sofá de su casa en Struer ( AFP/Getty )

Durante la ocupación, unos 6.000 daneses se alistaron como voluntarios en las fuerzas armadas de Hitler, conocidas como la Wehrmacht, para combatir en el frente oriental, mientras que alrededor de 20.000 se sumaron a la resistencia antinazi.

Los integrantes de la resistencia danesa lograron salvar de manos de los nazis a casi toda la población judía del país, a la que trasladaron en secreto a bordo de embarcaciones pesqueras hasta Suecia, que se mantuvo neutral durante la guerra.

Traducción de Leticia Zampedri