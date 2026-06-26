Un exlanzador de los Mets de Nueva York afirma que escapó por poco de la muerte en el terremoto de Venezuela

El exlanzador de los Mets de Nueva York, Jenrry Mejía, afirmó que escapó por poco de la muerte en los devastadores terremotos del miércoles en Venezuela gracias a una “intervención divina”.

Según el periódico dominicano Diario Libre, Mejía, de 36 años, declaró en el programa de radio deportivo dominicano Mañana Deportiva que le salvaron la vida después de que un ascensor del hotel de Caracas en el que se hospedaba lo dejó en el piso equivocado.

La estrella del béisbol explicó que acababa de terminar un entrenamiento en el gimnasio del complejo turístico y que regresaba a su habitación cuando se produjo el primer terremoto.

“Estaba en el gimnasio”, dijo. “Y en ese momento, tomé el ascensor para salir. De hecho, había pulsado el número seis, que era donde estaba mi piso”.

“Pero… creo que fue Dios porque en vez de subir, bajó al sótano”.

open image in gallery El exlanzador de los New York Mets, Jenrry Mejía, afirmó que solo sobrevivió a los terremotos de Venezuela gracias a la “intervención divina”

Al bajar en lugar de subir al sexto piso, Mejía pudo huir del edificio tan solo 40 segundos antes de que se derrumbara.

“La puerta se abría directamente al vestíbulo”, dijo. “Fue entonces cuando salí y el edificio empezó a derrumbarse”.

“Con la agilidad que tengo, ayudé a un anciano. Pude arrastrarlo y llevármelo conmigo. Creo que solo sobrevivimos él y yo; los demás siguen allí, atrapados bajo los escombros”.

Mejía dijo que perdió todas sus pertenencias en la estampida y que no pudo regresar a su casa en la República Dominicana porque todos los vuelos desde Venezuela fueron suspendidos temporalmente.

El lanzador ahora juega para La Guaira Delfines de la Liga Mayor Venezolana, un equipo ubicado a 24 kilómetros al norte de la capital venezolana.

open image in gallery Más de 40 000 personas siguen desaparecidas tras los devastadores terremotos del miércoles, mientras los equipos de emergencia luchan por rescatarlas de entre los escombros ( AFP/Getty )

La Guaira fue una de las zonas más afectadas por el desastre, que comenzó a última hora de la tarde del miércoles cuando un enorme terremoto de magnitud 7,2 sacudió la zona a unos 160 kilómetros al oeste de Caracas, seguido de una segunda explosión de magnitud 7,5 tan solo 39 segundos después, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

Al menos 235 personas murieron en la tragedia y más de 40.000 siguen desaparecidas mientras los equipos de rescate luchan por liberar a más supervivientes.

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia.

Mejía jugó para los Mets desde 2010 hasta 2015, pero fue expulsado de por vida de las Grandes Ligas de Béisbol después de dar positivo en un control antidopaje por tercera vez en febrero de 2016, cuando dio positivo por un esteroide anabólico.

Tras dos años, se le concedió una prórroga discrecional y jugó brevemente para los Boston Red Sox en las ligas menores en 2019 antes de relanzar su carrera en México.

Traducción de Olivia Gorsin