Según una nueva biografía, la primera dama de Francia, Brigitte Macron, considera que su esposo debería someterse a un “psicoanálisis”.

El presidente Emmanuel Macron es el protagonista de un nuevo libro de la periodista Catherine Nay, titulado Ce pays dont le prince est un enfant (Este país cuyo príncipe es un niño), que explora su infancia y los vínculos personales que marcaron su vida.

A partir de conversaciones con la pareja, así como con familiares y amigos del mandatario, la autora aborda desde la estrecha relación que Macron mantenía con su abuela hasta su historia de amor con Brigitte, quien fue su profesora cuando ella tenía 39 años y él apenas 15.

open image in gallery El presidente francés, Emmanuel Macron, junto a su esposa, Brigitte Macron ( AFP/Getty )

Según Nay, el presidente francés todavía no ha superado la muerte de su abuela. “Todavía vivo bajo la influencia de mi abuela”, le confesó a la periodista, de acuerdo con extractos del libro publicados por el Daily Mail y The Times. Su esposa, en cambio, habría sido mucho más contundente: “Emmanuel todavía no ha enterrado a su abuela. Tampoco ha encontrado a alguien que ocupe su lugar. Deberían psicoanalizarlo”.

Estas revelaciones llegan unos 18 meses después de que el matrimonio quedara bajo la lupa de la opinión pública, cuando las cámaras captaron a la primera dama empujando el rostro de su esposo momentos antes de que ambos descendieran de un avión en Vietnam.

Aunque Macron aseguró que él y su esposa estaban “bromeando”, a principios de este año trascendió que Brigitte se habría molestado tras descubrir un mensaje de texto que la actriz franco-iraní exiliada Golshifteh Farahani le había enviado al mandatario. La versión sobre las supuestas tensiones matrimoniales surgió de otro libro, Un Couple (Presque) Parfait (Una pareja (casi) perfecta), escrito por Florian Tardif y publicado a comienzos de año.

open image in gallery La primera dama fue captada por las cámaras empujando el rostro de su marido antes de que ambos descendieran de un avión en Vietnam el año pasado ( Pool )

En esta ocasión, la biografía de Nay retrata al presidente francés como un hombre al que le cuesta liderar a los demás y reconocer sus propios errores. Para explicar algunos rasgos de su personalidad, la autora profundiza en la influencia que tuvo su abuela Manette, una directora de escuela jubilada que le enseñó a leer en voz alta los clásicos de la literatura francesa. Cuando Macron comenzó a salir con una chica a los 14 años, su abuela se opuso a la relación y él le prometió: “No volveré a mirar a las chicas”.

“Todavía soy un niño”, le habría confesado Macron a Nay. La periodista también recoge unas declaraciones que el mandatario hizo al escritor Emmanuel Carrère en 2025: “Nunca fui adolescente. No me gustan los adolescentes. No los entiendo. Mi esposa sí”.

open image in gallery Macron ha sido criticado por su gestión de las protestas que continúan en Francia ( AFP/Getty )

El retrato personal que ofrece la biografía sale a la luz en medio de un año complicado para el presidente francés, marcado por protestas que han llevado a cientos de miles de ciudadanos a las calles. El descontento por el costo de vida, la situación de los servicios públicos y la educación ha desencadenado algunos de los peores disturbios que ha vivido Francia en años.

Ante la escalada de violencia, las autoridades francesas prohibieron de forma temporal la venta y el uso de morteros pirotécnicos el lunes, después de que estos artefactos fueran utilizados contra la policía y en las inmediaciones de centros educativos durante una ola de protestas y bloqueos estudiantiles. Según anunciaron desde el Ministerio del Interior, la medida permanecerá vigente hasta el 27 de noviembre.

En este clima de tensión social y política, Francia se prepara para celebrar las elecciones presidenciales del próximo año, en las que la líder de extrema derecha, Marine Le Pen, podría enfrentarse al dirigente de extrema izquierda, Jean-Luc Mélenchon.

Traducción de Leticia Zampedri