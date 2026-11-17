Al menos 15 personas resultaron heridas tras la colisión de dos trenes cerca de la estación central de trenes de Praga durante la hora pico de la mañana.

Todos los servicios de emergencia respondieron el martes por la mañana a la colisión ocurrida en el paso elevado de la calle Seifertova, cerca de la estación central de trenes de Praga, en Praga 3, un distrito de segunda categoría de la capital.

La policía checa informó de que los investigadores se encuentran en el lugar de los hechos, trabajando con los inspectores ferroviarios para esclarecer todas las causas y circunstancias del accidente y determinar quién es el responsable de la colisión de los trenes.

open image in gallery Imágenes del accidente difundidas por la policía ( Captura de pantalla/@PolicieCZ )

La policía informó en redes sociales: “Las operaciones de rescate finalizaron y los investigadores se encuentran ahora en el lugar de los hechos, trabajando con los inspectores ferroviarios para esclarecer todas las causas y circunstancias del accidente y, sobre todo, para determinar quién será el responsable de la colisión del tren”.

Las imágenes difundidas en redes sociales desde el lugar del accidente mostraban a los rescatistas trabajando en la escena donde dos trenes de pasajeros habían chocado entre sí. Ambos vagones quedaron destrozados por el impacto.

Más de diez ambulancias, cuatro equipos médicos, un inspector y una unidad de evacuación especializada fueron desplegados en el lugar. Los pacientes fueron trasladados a centros médicos, según informaron los servicios de emergencias médicas de Praga.

open image in gallery Los bomberos acudieron al lugar del suceso para ayudar en la clasificación de heridos ( Captura de pantalla/@PolicieCZ )

Los bomberos de las estaciones de Sokolská y Holešovice, situadas al norte y al suroeste del lugar del incidente, respectivamente, acudieron al lugar para ayudar con la clasificación de los heridos y desplegaron un equipo de atención postraumática para brindar apoyo a los lesionados.

Otro video compartido por la policía mostraba a los servicios de emergencia trasladando a una persona herida en una camilla.

La empresa estatal de transporte ferroviario CzD informó de interrupciones en el servicio en al menos seis líneas diferentes, que según preveían, se prolongarían hasta el mediodía.

La compañía ferroviaria informó de retrasos de entre una y dos horas y cancelaciones en todas las líneas, con varios desvíos habilitados.

Las líneas de la estación principal a Praga-Vysočany, Praga-Libeň, Praga-Holešovice se vieron afectadas debido a las “consecuencias de una colisión de tren con una persona”, mientras que las líneas de la estación principal a Milovice, Lysá nad Labem, Kolín y Ústí nad Labem se vieron afectadas a causa de las “consecuencias de una colisión de tren”.

Se trata del último accidente ferroviario en Europa, tras dos siniestros ocurridos a principios de este año en España. Al menos 69 personas murieron y más de 100 resultaron heridas en una colisión de trenes de alta velocidad cerca de Toledo en octubre, mientras que 46 fallecieron en un accidente cerca de Adamuz en enero.

La semana pasada, los maquinistas de trenes de toda España se declararon en huelga para exigir mayores inversiones en mantenimiento y seguridad. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, designó a su vicepresidente, Carlos Cuerpo, como ministro interino de Transportes tras la dimisión de Óscar Puente a raíz de los dos accidentes.