La hija de Brigitte Macron sigue los pasos de su madre: sale con un hombre 20 años menor que ella

La hija de Brigitte Macron reveló una nueva relación con un instructor de surf veinte años menor que ella, lo que generó comparaciones con el matrimonio de su madre con el presidente francés Emmanuel Macron.

Tiphaine Auzière, de 42 años, compartió en redes sociales un video junto a Antoine Lecomte, de 22 años, durante una escapada romántica en Ámsterdam, la capital holandesa. Lecomte subtituló el video de su viaje juntos: “48 horas en Ámsterdam con la señora”.

La pareja se conoció en la localidad turística francesa de Le Touquet, donde él trabaja como instructor de kitesurf, según The Telegraph.

“La conexión entre ellos fue inmediata”, declaró una persona cercana a Tiphaine al medio francés Gala. “Tienen mucho en común: la pasión por Le Touquet y las emociones fuertes, pero también los viajes y el espíritu emprendedor”.

open image in gallery Tiphaine Auzière compartió un video en el que aparece junto al kitesurfista Antoine Lecomte ( Instagram/tiphaineauziere )

Mientras trabajaba como instructor de deportes acuáticos, Lecomte puso en marcha su propio negocio, llamado Mission Kiteboarding, que diseña equipos de kitesurf en Le Toquet.

Unos amigos le contaron a Gala que ambos se dan consejos profesionales mutuamente y que se espera que ella viaje pronto con él a Asia.

El hecho de que hiciera pública su relación pronto generó comparaciones con la relación de su madre con Emmanuel Macron, que es 24 años menor que ella.

La señora Macron, de 73 años, era una maestra casada de 40 años y madre de tres hijos cuando conoció al futuro presidente, un estudiante de 15 años en Amiens. Según se informa, la pareja comenzó a salir cuando él tenía 16 años y se casaron cuando él tenía 29.

open image in gallery Brigitte Macron (derecha), esposa del presidente francés Emmanuel Macron, y su hija Tiphaine Auziere (izquierda) en 2017 ( AFP/Getty )

Según se dice, Auzière se toma en serio su relación con el estudiante de negocios de 22 años de Lille, a quien ya le presentó a Élise y Aurèle, las dos hijas de Brigitte Macron de su matrimonio anterior; un paso que, según la revista Gala, nunca había dado antes.

Un amigo declaró al medio que se espera que Lecomte se reúna pronto con la primera dama francesa, quien, según se dice, “reaccionó como lo haría cualquier madre: lo único que le importa es la felicidad de su hija, por lo que está muy contenta de verla prosperar”.

“Estará encantada de conocer a Antoine”.

open image in gallery La pareja hizo pública su relación esta semana ( Instagram/tiphaineauziere )

Este año, Brigitte Macron reconoció la presión que la vida pública ejerce sobre sus relaciones y declaró a La Tribune Dimanche que su papel la había dejado “a veces más triste que nunca”, al haberla expuesto a “la oscuridad del mundo, la estupidez, la maldad”.

Reflexionando sobre cómo había cambiado su vida, la exmaestra admitió: “A veces me cuesta ver el lado positivo. Tengo momentos de pesimismo que antes no tenía”.

A principios de este año, diez personas fueron declaradas culpables de acoso cibernético contra la señora Macron tras difundir afirmaciones falsas sobre su género y sexualidad, así como hacer “comentarios maliciosos” sobre la diferencia de edad entre ella y su marido.

El presidente Macron calló a sus críticos en declaraciones anteriores a Le Parisien, diciendo: “Si yo fuera 20 años mayor que mi esposa, nadie pensaría ni por un segundo que no podríamos estar juntos legítimamente”.

“Es porque ella es 20 años mayor que yo que mucha gente dice: ‘Esta relación no puede ser sostenible, no puede ser posible’”.

Traducción de Olivia Gorsin