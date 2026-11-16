México se acerca a China en busca de nuevas inversiones en un momento álgido de la relación con EEUU

Con la atención centrada en la búsqueda de nuevas oportunidades de negocios e inversiones, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum inicia esta semana su primera visita oficial a China para participar en la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

El viaje de Sheinbaum marca el fin de una larga pausa de nueve años en los que ningún presidente mexicano visitó a su segundo mayor socio comercial, con el que mantiene un intercambio anual de más de 100.000 millones de dólares. El comercio entre los dos países favorece ampliamente a China, ya que por cada dólar que México exporta al gigante asiático, le compra 13 dólares.

Reducir la asimetría comercial y lograr oportunidades de negocio e inversiones de calidad en México representan el gran reto que Sheinbaum deberá afrontar en su viaje a China, afirmó el doctor en Economía Samuel Ortiz, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Pero Ortiz planteó que no se debe romantizar la relación económica con China porque ese país opera bajo el criterio de “rentabilidad empresarial”.

“Toca al gobierno mexicano condicionar la llegada de capital chino al cumplimiento de metas específicas”, sostuvo.

En las últimas dos décadas la inversión china en México ha mostrado una gran expansión, que se ha movido esencialmente hacia las industrias manufacturera, automotriz, de telecomunicaciones, electrónica, energética, farmacoquímica y textil.

Uno de los sectores donde se ha sentido más la expansión china es el automotriz, pues más del 20% de las ventas locales de automóviles corresponden a unidades producidas por empresas chinas o que han importado las grandes ensambladoras estadounidenses del gigante asiático.

Por el lado exportador, México tiene amplias desventajas frente a China, al que le vende principalmente minerales y concentrados de cobre, plomo y zinc.

Los temores a la reacción de Trump

Algunos especialistas han expresado preocupación sobre la reacción que podría desatar en la administración de Donald Trump el acercamiento de México a Beijing y el impacto que eso podría generar en la revisión que se adelanta desde julio del tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (el T-MEC), que ha enfrentado en el último año duras pruebas ante los aranceles que Washington impuso a sus socios y vecinos.

Al ser consultada sobre el tema, Sheinbaum dijo la semana pasada en su conferencia matutina que no cree que su visita a China perturbe los acuerdos en materia comercial que se están negociando con Washington.

“México es amigo de todos los países del mundo. Entonces, es importante la reunión, la relación que podamos tener”, afirmó.

Pese a ello, Carlos Cerda Dueñas, profesor de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, dijo que la mandataria debe manejarse con “cautela” porque los acuerdos a los que se llegue con China podrían implicar para México un “balazo en el pie por toda esa política tan ofensiva de parte de Trump en materia arancelaria”.

México no tiene en la actualidad un tratado de libre comercio con China y esa posibilidad no está planteada en el corto plazo, aseguró el secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard.

La agenda de Sheinbaum en China

Durante su visita a la ciudad tecnológica de Shenzhen —sede de la cumbre de la APEC que se desarrollará el 18 y el 19 de noviembre-- la mandataria sostendrá un encuentro con su par chino Xi Jinping. Ésta será la segunda reunión bilateral de los presidentes que se encontraron por primera vez en noviembre de 2024 en Río de Janeiro en la Cumbre de Líderes del G20.

Al referirse a los temas que abordará con el presidente chino, Sheinbaum informó que conversará sobre los “hospitales inteligentes” que integran la inteligencia artificial, la robótica y el análisis masivo de datos; el modelo chino de incineración de residuos para transformarlos en energía; el desarrollo científico y tecnológico, y el trabajo conjunto para la expansión de fuentes renovables de energía en México, como los paneles fotovoltaicos.

Además de Xi, la mandataria mexicana tiene previsto reunirse también con los primeros ministros de Canadá y Australia, Mark Carney y Anthony Albanese, respectivamente, y el presidente de Vietnam, To Lam. Sheinbaum informó que aunque coincidirá con Trump en la cumbre de la APEC no tienen previsto ningún encuentro bilateral.

Se prevé que en la reunión con Xi también se abordará la regulación que aprobó a fines del año pasado el Congreso mexicano que elevó hasta 50% los aranceles a China y otros países con los que México no tiene tratados comerciales.

La normativa, que afectó a 1.463 productos de los sectores automotriz, de autopartes, textil, calzado, plástico, siderúrgico, de electrodomésticos, aluminio, muebles, papel, juguetes y motocicletas, fue duramente criticada por Beijing, que aseguró que generaría “barreras al comercio y la inversión”.

A casi un año de esa regulación, Ortiz señaló que México no ha logrado contener las importaciones chinas debido a que en la actualidad hay un “proceso de desviación de comercio” en el que China exporta a través de otras plataformas situadas en otros países asiáticos como Taiwán y Vietnam.

Ante el fracaso de esa medida proteccionista, el académico afirmó que el gobierno de Sheinbaum debería plantear un cambio y centrar su estrategia en “atraer inversiones chinas de calidad” aprovechando los bajos aranceles, el acceso preferencial que tiene México al mercado estadounidense, los bajos costos del transporte, la fuerza laboral calificada y una economía mexicana altamente especializada en manufacturas.

“Tanto Estados Unidos como México necesitan de China. La tecnología de vanguardia en industrias del futuro está en Asia y México y Estados Unidos deben de aprender de los líderes tecnológicos”, sostuvo el especialista.