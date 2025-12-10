Naciones europeas debaten endurecimiento de normas migratorias

Los líderes europeos pedirán el endurecimiento de las políticas migratorias el miércoles, en un movimiento que, según los críticos, cede a la presión de grupos de extrema derecha y perjudica las protecciones básicas de los derechos humanos para las personas vulnerables.

Ministros de las 27 naciones miembros de la UE se reúnen en Bruselas para discutir cómo contrarrestar el tráfico de migrantes, con un discurso principal de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. En Estrasburgo, Francia, se espera que los representantes del Consejo de Europa —46 países desde Islandia hasta Azerbaiyán— debatan sobre la facilitación de la deportación de migrantes para los signatarios de tratados.

Dinamarca formó parte de un intento de nueve naciones el año pasado para reducir el poder de la Corte Europea de Derechos Humanos, el brazo legal independiente del Consejo de Europa. Austria, Bélgica, la República Checa, Dinamarca, Estonia, Italia, Letonia, Lituania y Polonia argumentaron que la interpretación del tribunal les impedía expulsar a los migrantes que cometen delitos. Ese esfuerzo finalmente fracasó, pero el apoyo a sus principios básicos ha crecido desde entonces.

La Corte Europea de Derechos Humanos maneja quejas contra el Consejo de Europa, bajo el Convenio Europeo de Derechos Humanos, incluyendo muchos casos que involucran a migrantes y solicitantes de asilo. La organización intergubernamental no es una institución de la UE y fue establecida tras la Segunda Guerra Mundial para promover la paz y la democracia.

Partidos centristas y de izquierda en toda Europa se están uniendo en torno a la idea de políticas migratorias más estrictas como una forma de frenar el impulso de los políticos de extrema derecha que explotan el descontento por la inmigración.

Los primeros ministros de Dinamarca y el Reino Unido publicaron un artículo de opinión en el periódico The Guardian el martes pidiendo el endurecimiento de los controles migratorios para negar la entrada a aquellos que buscan mejores oportunidades económicas.

“Durante décadas, los ciudadanos de nuestros países han exigido acción. Así que estamos actuando, no para explotar estos problemas y avivar agravios como algunos hacen, sino para encontrar soluciones reales”, escribieron Mette Frederiksen y Keir Starmer. “La mejor manera de luchar contra las fuerzas del odio y la división es demostrar que la política progresista y de corriente principal puede resolver este problema”.

Las cruces ilegales hacia la UE disminuyeron un 22% de enero a octubre de este año, según Frontex, la agencia de guardia de fronteras y costas de la UE. La agencia registró 152.000 cruces fronterizos no autorizados en los primeros 10 meses del año.

La mayor parte de la migración a Europa ocurre legalmente, por aire, con algunos inmigrantes que se quedan más allá de la duración de sus visas de turista.

La UE ha gastado miles de millones de euros (dólares) para disuadir la migración irregular, pagando a países en África y el Oriente Medio para interceptar a los migrantes que intentan cruzar el Mediterráneo o el Atlántico. Al mismo tiempo, las naciones europeas que enfrentan escasez de mano de obra y una población envejecida necesitan desesperadamente más trabajadores y han estado invirtiendo en programas para atraer y capacitar a trabajadores extranjeros.

El secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset, dijo antes de la reunión en Estrasburgo que el Convenio Europeo de Derechos Humanos era “la última salvaguarda de los derechos y libertades individuales en nuestro continente”.

“El futuro del convenio y la dirección de Europa son inseparables”, afirmó.

___________________________________

Brito reportó desde Barcelona, España.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.