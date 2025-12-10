Ucrania podría celebrar elecciones pronto si se garantiza la seguridad, dice Zelenskyy

Se prevé que las autoridades ucranianas presenten el miércoles sus más recientes propuestas de paz a los negociadores de Estados Unidos, según el presidente Volodymyr Zelenskyy, quien también dijo que Ucrania estaría preparada para celebrar elecciones en un plazo de tres meses si los socios pueden garantizar una votación segura durante la guerra y si se puede modificar su ley electoral.

Zelenskyy respondía a los comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en los que cuestionó la democracia en Ucrania e insinuó que el mandatario ucraniano usaba la guerra como excusa para no celebrar elecciones.

Zelenskyy dijo a los periodistas el martes por la noche que está “listo” para las elecciones, pero necesitaría la ayuda de Estados Unidos, y posiblemente de Europa, para garantizar la seguridad necesaria para que se lleve a cabo una votación. Sugirió que Ucrania podría estar lista para realizar votaciones en 60 a 90 días si se cumple esa condición.

“Para celebrar elecciones, se deben abordar dos cuestiones: principalmente, la seguridad —cómo llevarlas a cabo, cómo hacerlo bajo ataques, bajo ataques de misiles, y una cuestión respecto a nuestro ejército —cómo votarían”, dijo el mandatario.

“Y el segundo tema es el marco legislativo necesario para garantizar la legitimidad de las elecciones”, añadió.

Anteriormente, Zelenskyy dijo que no puede llevarse a cabo una votación legalmente mientras esté en vigor la ley marcial impuesta debido a la invasión de Rusia hace casi cuatro años. También preguntó cómo podría llevarse a cabo una votación cuando las áreas civiles de Ucrania están siendo bombardeadas por Moscú y casi el 20% del país está bajo ocupación rusa.

Zelenskyy dijo que ha pedido a los legisladores de su partido en el Parlamento que elaboren propuestas legislativas que permitan realizar elecciones mientras Ucrania está bajo la ley marcial.

Los ucranianos en general han apoyado los argumentos de Zelenskyy, y no ha habido un clamor en Ucrania por unas elecciones. Según la ley ucraniana vigente, el mandato de Zelenskyy es legítimo.

Pero con la fuerte presión de Trump para alcanzar un acuerdo entre Kiev y Moscú, Zelenskyy camina por la cuerda floja entre defender los intereses ucranianos y mostrar al presidente estadounidense que está dispuesto a hacer algunas concesiones.

El presidente ruso Vladímir Putin se ha quejado repetidamente de que Zelenskyy no puede negociar legítimamente un acuerdo de paz porque su mandato de cinco años, que comenzó en 2019, ha expirado.

“Creo que es un momento importante para celebrar elecciones. Usan la guerra para no celebrar elecciones”, dijo Trump en una entrevista con Politico, haciendo eco de la postura de Moscú.

Estados Unidos y Rusia buscan lazos más estrechos

En su nueva estrategia de seguridad nacional publicada el viernes, Estados Unidos dejó claro que Trump quiere mejorar la relación de Estados Unidos con Moscú y “restablecer la estabilidad estratégica con Rusia”.

En el documento también se retrata a los aliados europeos como débiles.

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, elogió el miércoles el papel de Trump en el esfuerzo de paz en Ucrania, diciendo en un discurso pronunciado ante el Consejo de la Federación, la cámara alta del Parlamento de Rusia, que Moscú aprecia su “compromiso con el diálogo”. Trump, dijo Lavrov, es “el único líder occidental” que muestra “una comprensión de las razones que hicieron inevitable la guerra en Ucrania”.

Si bien las decisiones de Trump probablemente serán fundamentales para Ucrania, los esfuerzos de paz de Washington se han encontrado con demandas fuertemente contradictorias de Moscú y Kiev.

La propuesta inicial de paz del mandatario estadounidense se inclinaba pronunciadamente hacia las demandas de Rusia. Para contrarrestar eso, Zelenskyy ha recurrido a sus simpatizantes europeos.

En los últimos días, el presidente ucraniano se reunió con los líderes de Reino Unido, Alemania y Francia en Londres, y con los jefes de la OTAN y la Unión Europea en Bruselas, antes de viajar a Roma para sostener conversaciones con el primer ministro italiano y el papa León XIV.

Zelenskyy dijo que existen tres documentos que están en proceso de análisis con socios estadounidenses y europeos: un documento marco de 20 puntos que cambia constantemente, un documento sobre garantías de seguridad y un documento sobre la recuperación de Ucrania.

La ayuda militar para Ucrania disminuye

Sin embargo, el apoyo de Europa es desigual, y eso ha significado una disminución en la ayuda militar desde que el gobierno de Trump cortó este año los suministros a Kiev a menos que fueran pagados por otros países de la OTAN.

La ayuda militar extranjera para Ucrania cayó drásticamente durante el verano, y esa tendencia continuó durante septiembre y octubre, dijo el miércoles un organismo alemán que rastrea la ayuda internacional para Ucrania.

El promedio de ayuda anual, proporcionada principalmente por Estados Unidos y Europa, fue de alrededor de 41.600 millones de euros (48.400 millones de dólares) entre 2022 y 2024. Pero en lo que va del año, Ucrania ha recibido solo 32.500 millones de euros (37.800 millones de dólares), según el Instituto Kiel.

“Si esta desaceleración continúa en los meses restantes (del año), 2025 se convertirá en el año con el nivel más bajo de nuevas asignaciones de ayuda” desde que comenzó la guerra, señaló.

Este año, Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia aumentaron sustancialmente su ayuda a Ucrania, mientras que Alemania casi triplicó sus asignaciones mensuales promedio, y Francia y Reino Unido aumentaron sus contribuciones a más del doble, según el Instituto Kiel.

Por otro lado, dijo, España no registró nueva ayuda militar para Kiev en 2025, mientras que Italia redujo sus bajas contribuciones en un 15% en comparación con el periodo entre 2022 y 2024.

