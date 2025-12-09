León XIV insiste en participación de Europa en cualquier proceso de paz en Ucrania

El papa León XIV insistió el martes en que Europa debe tener un papel en cualquier acuerdo de paz en Ucrania y criticó lo que calificó como un esfuerzo por parte de Estados Unidos por "desmantelar" la alianza de larga data entre Estados Unidos y Europa.

El pontífice habló con los periodistas después de reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, quien realiza una nueva gira para reunir apoyo europeo. El papa estadounidense dijo que discutieron la necesidad de un alto el fuego y los esfuerzos del Vaticano para facilitar el regreso de los niños ucranianos que fueron llevados a Rusia.

A León se le preguntó sobre la propuesta de paz de Estados Unidos y la aparente marginación de las potencias europeas del proceso. Mientras salía de su casa de vacaciones en Castel Gandolfo, el pontífice insistió en que el papel de Europa era crucial para cualquier acuerdo.

"Buscar un acuerdo de paz sin incluir a Europa en las conversaciones es poco realista, tomando en consideración que la guerra es en Europa", afirmó. "También se buscan garantías para la seguridad actual y en el futuro. Europa debe ser parte de ello, y desafortunadamente no todos entienden esto, pero creo que hay una gran oportunidad para que los líderes europeos se unan y busquen una solución juntos".

Zelenskyy ha dicho que existen tres documentos en el acuerdo de paz que discute con socios estadounidenses y europeos: un documento marco de 20 puntos, un segundo documento con garantías de seguridad y un tercer documento sobre la recuperación de Ucrania.

A León se le preguntó sobre el plan de paz de Estados Unidos para Ucrania, pero pareció responder a una pregunta más amplia sobre las opiniones del gobierno del presidente Donald Trump sobre la alianza entre Estados Unidos y Europa. Washington publicó la semana pasada su estrategia de seguridad nacional, la cual cuestiona su alianza con Europa y enfatiza el deseo de mejorar las relaciones con Rusia.

El papa señaló que lo que había leído "haría un cambio enorme en lo que fue durante muchos, muchos años una verdadera alianza entre Europa y Estados Unidos". Además, algunos comentarios de Trump dejan entrever un esfuerzo por "intentar desmantelar lo que creo que necesita ser una alianza hoy en día y en el futuro".

Si bien algunas personas en Estados Unidos pueden estar de acuerdo con ese esfuerzo, "creo que muchos otros verían las cosas de una manera diferente", expresó el pontífice.

La Santa Sede ha tratado de mantenerse neutral en la guerra de Rusia mientras ofrece solidaridad y asistencia concreta a lo que llama el pueblo "martirizado" de Ucrania. León se ha reunido en tres ocasiones con Zelenskyy y ha hablado por teléfono al menos una vez con el presidente ruso Vladímir Putin.

El papa ha pedido un alto el fuego e instado a Rusia en particular a tomar medidas para promover la paz.

El Vaticano también ha intentado facilitar el regreso de los niños ucranianos que fueron llevados por las autoridades rusas, y el mes pasado León se reunió con algunos de ellos en el Vaticano.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.