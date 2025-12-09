Un experimentado alpinista fue acusado de homicidio involuntario tras abandonar a su novia en la montaña más alta de Austria, el Grossglockner, antes de que muriera congelada.

Thomas Plamberger y Kerstin Gurtner se encontraban a solo 50 metros de la cima de 3.798 m cuando ella empezó a sentirse mal, ya que sufría de agotamiento y desorientación, según la fiscalía de la ciudad austriaca de Innsbruck.

Plamberger decidió abandonarla a las 2 a. m. del domingo 19 de enero de este año y bajar al refugio de montaña más cercano en busca de ayuda. Cuando regresó, seis horas y media más tarde por la mañana, la encontró muerta.

Gurtner, de 33 años, murió congelada sola en la montaña después de que la dejaran a una temperatura de -8 °C, con vientos de hasta 72 kmh que contribuyeron a que se sintieran temperaturas de hasta -20 °C.

Los fiscales emprendieron una investigación de 11 meses sobre el incidente y examinaron los teléfonos móviles, relojes deportivos y fotografías de la escalada de la pareja, además de encargar un informe independiente a un experto en montañismo alpino.

Ahora acusan a Plamberger de homicidio por negligencia, con el argumento de que cometió nueve errores clave que condujeron a la muerte de Gurtner, desde una planificación inadecuada de la expedición hasta no establecer contacto con los equipos de búsqueda y la policía.

Plamberger niega haber cometido delito alguno. Su abogado rechazó parte de la cronología de los hechos de la fiscalía de Innsbruck y alegó que si dejó a Gurtner en la montaña fue por “mutuo acuerdo”.

open image in gallery El Grossglockner es conocido por ser uno de los ascensos más difíciles de los Alpes austriacos ( Getty/iStock )

Según la fiscalía, la pareja salió dos horas demasiado tarde en la mañana del 18 de enero para poder llegar a la cima en el Grossglockner y regresar sanos y salvos.

Quedaron efectivamente varados por el temporal hacia las 8:50 p. m., pero los fiscales alegan que Plamberger no hizo ningún intento de pedir ayuda ni emitió ninguna señal de socorro a un helicóptero de la policía que sobrevoló su posición a las 10:50 p. m.

La policía intentó llamar a Plamberger varias veces antes de que devolviera la llamada a un agente a las 12:35 a. m. La fiscalía asegura que el contenido de la llamada seguía siendo “confuso”, pero que Plamberger puso entonces su teléfono en silencio y no hubo más contactos.

“Aproximadamente a las 2 a. m., el acusado dejó a su novia desprotegida, exhausta, desorientada y con hipotermia a unos 50 metros por debajo de la cruz de la cumbre del Grossglockner. La mujer murió congelada”, establece el comunicado.

Añade que, a diferencia de su novia, el acusado ya tenía mucha experiencia en excursiones alpinas de gran altitud y había planificado la excursión, por lo que “debía ser considerado el guía responsable de la misma”.

El Grossglockner es el pico más alto de Austria y se considera uno de los ascensos más difíciles de los Alpes austriacos, ya que requiere equipo completo de escalada y glaciar.

open image in gallery La pareja estaba a pocos metros de la cima cuando Kerstin Gurtner se empezó a sentir mal ( AFP/Getty )

Sin embargo, la policía indicó que Plamberger permitió que su novia utilizara un splitboard (una tabla de snowboard que se puede dividir en dos partes para utilizarla como esquís para escalar) y botas de snowboard blandas, un equipo que, según los fiscales, no era adecuado para la ruta invernal de alta montaña.

Al parecer, tampoco puso a su novia en una posición en la que estuviera protegida del viento, ni le dio el saco de dormir del vivac o mantas de papel de aluminio para mantenerla caliente antes de marcharse.

Los fiscales dijeron que la mujer era inexperta y nunca había realizado una excursión alpina de esta duración, dificultad y altitud.

En una serie de publicaciones en su Instagram, ahora borrado, Plamberger aseguró que la muerte de Gurtner le estaba “doliendo mucho”.

“Te extraño tanto. Duele muchísimo. Para siempre en mi corazón. Sin ti, el tiempo no tiene sentido”, escribió en las redes sociales, y cofirmó el obituario que escribieron sus padres, según Bild.

Desde su muerte, la página de Gurtner se ha llenado de homenajes que la han descrito como una “querida hija, hermana, cuñada, madrina, nieta, compañera y amiga”.

“Gracias, querida Kerstin, por ser tú, por tu esencia, y por el alma que siempre vivirás siendo. Gracias por la huella que dejaste no solo en mí, sino en tantas otras personas. A través de ti, tu presencia sigue viva también aquí (sic)”, escribió una amistad de Gurtner.