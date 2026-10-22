Mujeres marchan en Polonia a favor del aborto gratuito y legal

Grupos de mujeres salieron el jueves a las calles en más de 20 ciudades y localidades polacas para protestar por la falta de acceso al aborto gratuito y legal.

Cientos de mujeres se manifestaron la noche del jueves frente al Parlamento polaco en Varsovia, la capital, pese a la intensa lluvia. Mostraron tarjetas rojas para expresar su desaprobación del gobierno y pancartas con lemas como “El infierno de las mujeres continúa” y “Los hombres de calidad no temen la igualdad”.

Las manifestantes acusan al gobierno liberal del primer ministro Donald Tusk de no cumplir su promesa de flexibilizar las estrictas leyes polacas sobre el aborto, y protestan a pesar de que el Parlamento aprobó el martes dos proyectos de ley destinados a suavizar las normas sobre el aborto. Es probable que las medidas sean vetadas por el presidente conservador, Karol Nawrocki.

Aprobar ahora los proyectos de ley, a un año de las próximas elecciones parlamentarias, es un caso de “gestos simbólicos” más que un esfuerzo genuino por reformar la legislación sobre el aborto, afirmó Zofia Marcinek, del Abortion Dream Team, un grupo activista por los derechos reproductivos en Varsovia.

Marcinek sostuvo que el gobierno liberal sabía que los proyectos no tienen ninguna posibilidad de resistir el veto de Nawrocki, y que solo ha intentado crear la impresión de que actúa porque necesita el apoyo de las mujeres para ganar las elecciones del próximo año.

La mayoría de los abortos se realizan en secreto

Desde 1993, los abortos legales se han permitido en Polonia, un país tradicionalmente católico, solo cuando existe una anomalía fetal grave, riesgo para la vida y la salud de la madre, o cuando el embarazo es resultado de violación o incesto.

Desde entonces, las mujeres polacas han presionado para legalizar el aborto, lo que ha incluido una ola nacional de manifestaciones de mujeres vestidas de negro llamada “Protesta Negra”, que comenzó en 2016.

Lejos de liberalizarse, las leyes polacas sobre el aborto se endurecieron aún más, al prohibirse en 2020 los abortos de fetos con defectos congénitos bajo el gobierno nacional-conservador del partido Ley y Justicia (PiS).

Pese a las leyes, los abortos siguen siendo comunes en Polonia, y una abrumadora mayoría se realiza en casa, mediante pastillas obtenidas fuera del país. Las mujeres que se someten a abortos, incluso tomando pastillas, no enfrentan responsabilidad penal según la legislación polaca. Pero quienes las ayudan, incluidos médicos y familiares, pueden ser procesados.

Y el aborto sigue siendo un tema tabú en Polonia, que ahora tiene una de las leyes sobre el tema más restrictivas de Europa; solo Malta impone límites más estrictos.

Activistas acusan al gobierno polaco de desinformación

La coalición proeuropea de Tusk ganó las elecciones de 2023, en parte con la promesa de liberalizar las leyes polacas sobre el aborto. Pero en 2024, el primer ministro dijo que su gobierno no podría superar el probable veto de un presidente conservador. En su lugar, se introdujeron medidas para evitar que los hospitales se negaran a practicar abortos legales por motivos religiosos.

“El Estado se pondrá cada vez con mayor eficacia del lado de la mujer cuando tome decisiones drásticas en su vida”, declaró Tusk en 2024, al anunciar las medidas.

Los hospitales polacos realizaron 573 abortos en el primer semestre de 2026, frente a 452 en todo 2022, antes de que Tusk llegara al poder, según datos del fondo nacional de salud. Pero activistas afirman que cada año se producen decenas de miles de abortos fuera de los hospitales.

Las activistas que organizaron las protestas del jueves sostienen que el gobierno de Tusk ha traicionado a las mujeres polacas, y que las afirmaciones del gobernante de que el acceso de las mujeres al aborto ha mejorado durante su administración en realidad han complicado la atención para algunas.

“Las promesas del gobierno actúan como un tipo de desinformación”, dijo Marcinek a The Associated Press. “Las mujeres que se embarazan oyen al primer ministro decir que todo está bien, que hay acceso al aborto, y luego terminan en el hospital y ven que no es así. Entonces acuden a nosotras cuando ya es muy tarde y es muy complicado y caro ayudarlas”.

Mientras tanto, los donantes internacionales están menos interesados en apoyar los derechos de las mujeres polacas porque creen erróneamente que las cosas han mejorado, señaló Marcinek.

Activistas reparten pastillas abortivas fuera del Parlamento

En 2025, el Abortion Dream Team abrió una “clínica de aborto” frente al edificio del Parlamento en Varsovia, donde las mujeres pueden obtener información sobre sus opciones o incluso tomar sus pastillas abortivas en compañía de activistas de apoyo.

En septiembre, las activistas también pusieron en marcha en el mismo lugar una taquilla de paquetería que dispensa pastillas abortivas, apodada “Abortomat”.

El dispensador es operado por la organización feminista internacional sin fines de lucro Women Help Women. Permite que las mujeres que necesitan abortar obtengan las pastillas al día siguiente, en lugar de esperar hasta dos semanas para la entrega a domicilio, explicó Marcinek.

“También hay personas que no pueden pedir esas pastillas de forma segura en su propia dirección, por ejemplo, por una familia que no las apoya o una pareja abusiva”, añadió. “Estas mujeres pueden obtener un número PIN y recoger las pastillas en la máquina al día siguiente”.

“En Polonia, ayudar a practicar un aborto es un delito. Incluso pasar las pastillas de mano en mano puede considerarse un crimen”, escribió el Abortion Dream Team en un comunicado.

“Por eso estamos hackeando el Código Penal y llevando el aborto al siglo XXI”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.