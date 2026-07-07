Líder de partido británico antiinmigración renuncia al Parlamento y convoca a nueva elección

El líder del partido británico antiinmigración Reform UK, Nigel Farage, anunció el martes que dejará su escaño en el Parlamento y buscará la reelección, en un intento por limpiar su nombre ante acusaciones vinculadas a donaciones que recibió.

La inesperada renuncia es un intento del político antiinmigración de adelantarse a una investigación que podría haber derivado en su expulsión como legislador, y de presentarse como víctima de una caza de brujas por parte de los medios y de sus adversarios políticos.

“No he hecho nada malo. No he infringido la ley de ninguna manera. No he hecho un uso indebido del dinero público”, declaró Farage, destacado aliado del presidente estadounidense Donald Trump, en un comunicado difundido por su partido. No se permitió a los medios asistir a la transmisión y él no respondió preguntas.

Farage enfrenta una investigación parlamentaria por donaciones no declaradas y potencialmente contrarias a las normas, incluida una entrega de 5 millones de libras (6,7 millones de dólares) que recibió de un multimillonario de criptomonedas radicado en Tailandia. Una conclusión de conducta indebida podría llevar a que Farage sea suspendido o expulsado del Parlamento. Pero él dio el primer paso al activar una elección para su escaño costero de Clacton, en el este de Inglaterra.

“El pueblo de Clacton debe ser quien juzgue mis acciones”, indicó Farage. “Esta será una elección del pueblo versus el establishment”.

Y añadió: “Lucharé para ganar”.

Farage ganó Clacton con holgura en las elecciones de 2024, al obtener el 46,2% de los votos, y tiene buenas posibilidades de ser reelegido. Reform UK indicó que estaba dispuesto a pagar la elección especial, lo que podría evitar acusaciones de que está malgastando el dinero de los contribuyentes.

Los adversarios de Farage no quedaron impresionados. El primer ministro Keir Starmer calificó el anuncio como “una maniobra desesperada” de un hombre “hasta el cuello de corrupción”. La líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, afirmó que Farage estaba teniendo un “berrinche” y convocando a una elección "para su ego".

Farage podría postularse casi sin oposición. Los liberal demócratas de la oposición pidieron a otros partidos que no entren en la contienda para privar de oxígeno al “proyecto de vanidad” de Farage. El Partido Laborista dijo que no presentaría candidato, al igual que los conservadores, que también confirmaron que no se postularían.

La maniobra quizá solo aplace los problemas de Farage. Incluso si gana, es probable que la investigación se reanude.

Farage, señalado por algunos como futuro primer ministro

El escrutinio de las finanzas de Farage ha alimentado especulaciones sobre el futuro de un político que algunos consideraban el favorito para ser primer ministro después de las próximas elecciones nacionales.

Una de las figuras más conocidas y controvertidas de la política británica, Farage ha tenido un impacto desproporcionado como defensor de la salida de la Unión Europea y adversario de la inmigración. Fue clave para asegurar la victoria del bando de “salir” en el referéndum de 2016 sobre la pertenencia a la Unión Europea.

Su ascenso tiene ecos del manual nacionalista y antiinmigración de Trump. Farage ha capitalizado —sus críticos dicen que avivado— las preocupaciones por los migrantes que cruzan el Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones, algo que él ha calificado de invasión, y sostiene que las personas blancas sufren discriminación por parte de la policía.

También arremete contra “el establishment” y los medios, que, según afirma, están usando “medios viles” para detenerlo.

Farage -- un comunicador hábil cuyos seguidores ven como un hombre llano que habla sin rodeos, y cuyos críticos ven como un agitador populista -- ha tenido una trayectoria política accidentada y solo fue elegido al Parlamento en 2024 tras siete intentos fallidos. Farage también tiende a alejarse de los partidos que lidera: en la última década renunció tanto al Partido de la Independencia del Reino Unido como a su sucesor, el Partido del Brexit.

Reform UK tiene solo ocho de los 650 escaños en la Cámara de los Comunes, pero de manera constante encabeza las encuestas de opinión por encima del gobernante Partido Laborista y de los conservadores, la principal oposición.

El partido de Farage fue el gran ganador en las elecciones locales y regionales de mayo que llevaron a la destitución del primer ministro Keir Starmer a manos de su propio Partido Laborista.

Pero Reform UK ha perdido tres elecciones parciales consecutivas que esperaba ganar, una posible señal de que su apoyo podría estar debilitándose. La derrota más reciente fue ante Andy Burnham, del Partido Laborista, quien probablemente suceda a Starmer como primer ministro en cuestión de semanas.

Entre los donantes hay un multimillonario de criptomonedas y un estafador

El comisionado parlamentario de estándares, Daniel Greenberg, está investigando la donación de 5 millones de libras a Farage por parte de Christopher Harborne, un empresario británico radicado en Tailandia. Farage afirma que el dinero fue un regalo personal que utilizó para financiar seguridad y que se produjo antes de que fuera elegido para la Cámara de los Comunes.

Las normas del Reino Unido establecen que los legisladores recién elegidos deben declarar todo regalo de más de 300 libras (400 dólares) recibido en los 12 meses anteriores, salvo cuando “no pudiera razonablemente pensarse por otros” que el regalo se relaciona con sus actividades políticas.

Farage también enfrenta preguntas sobre afirmaciones, publicadas por The Sunday Times, acerca de su relación financiera con George Cottrell, un empresario aristocrático de apuestas con criptomonedas, estafador condenado y asistente intermitente del líder de Reform UK.

Cottrell fue arrestado en 2016 en el aeropuerto O’Hare de Chicago, mientras viajaba con Farage, ante acusaciones de que ofreció lavar dinero para agentes encubiertos que se hacían pasar por narcotraficantes. Acusado formalmente de 21 cargos relacionados con lavado de dinero, fraude, chantaje y extorsión, aceptó declararse culpable de un solo cargo de fraude electrónico, al admitir que intentó estafar a delincuentes en la dark web haciéndose pasar por lavador de dinero. Cumplió ocho meses de prisión.

Cottrell, de 32 años, sigue siendo cercano a Farage, y The Sunday Times indicó que le proporcionó al político financiación para personal y seguridad antes de las elecciones generales de 2024 en Gran Bretaña, así como el uso de una casa adosada en Londres cerca del Palacio de Buckingham.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.