Presidente de Líbano visita ciudad del sur ante el creciente temor a ataques israelíes

El presidente de Líbano realizó el sábado una inusual visita a una ciudad del sur del país, cerca de donde Israel capturó una colina estratégica, en medio del temor a más ataques israelíes.

La visita de Joseph Aoun a Nabatiyeh se produjo después de que Israel tomó partes de la cresta de Ali Taher a principios de mes, donde funcionarios israelíes dijeron que habían volado redes de túneles del Hezbollah, pese al alto el fuego del 20 de junio, negociado por Estados Unidos, entre Israel y el grupo político-paramilitar libanés.

El alto el fuego detuvo en gran medida los combates activos, que comenzaron el 2 de marzo, cuando Hezbollah, que cuenta con el respaldo de Teherán, lanzó cohetes contra territorio israelí dos días después de que Estados Unidos e Israel lanzaran una guerra contra Irán. Sin embargo, Israel ha continuado atacando y bombardeando desde el aire zonas del sur de Líbano. Hezbollah también ha lanzado drones explosivos sin atribuirse la autoría de esas operaciones.

Los jefes de las agencias de seguridad de este país azotado por crisis acompañaron a Aoun, informó la Agencia Nacional de Noticias, administrada por el Estado. Algunos residentes de Nabatiyeh han pedido al ejército que refuerce su presencia en la ciudad para evitar una posible ofensiva terrestre israelí.

En imágenes difundidas por televisoras locales, un hombre le dijo a Aoun que los residentes quieren sentirse seguros y que sus hijos estén a salvo tras haber sido desplazados y humillados. La última guerra entre Israel y Hezbollah se cobró la vida de más de 4.000 personas en Líbano y obligó a más de un millón a abandonar sus hogares. Desde la entrada en vigor del alto el fuego, cientos de miles han regresado a sus hogares en el sur de Líbano y en los suburbios del sur de la capital, Beirut.

Aoun manifestó que el Estado dará seguimiento a las necesidades de los residentes “para que se queden aquí”.

Líbano e Israel han celebrado varias rondas de conversaciones directas en Washington y Roma. El Departamento de Estado estadounidense anunció el viernes que la próxima reunión entre las dos partes tendrá lugar en Roma en octubre.

Hezbollah rechaza las conversaciones directas con Israel y ha instado al gobierno a abolir el acuerdo marco alcanzado en junio.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.