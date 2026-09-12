Iraq dice que ataques a oleoducto saudí salieron de su territorio y más noticias de Oriente Medio

Los ataques contra un importante oleoducto de Arabia Saudí se lanzaron desde territorio iraquí, informó el sábado gobierno de Irak, que se comprometió a investigar más a fondo.

Irak cerró dos pasos fronterizos cruciales con Irán, frenando por completo el tráfico de personas y mercancías hasta nuevo aviso, según reportó la prensa estatal iraní.

Mientras, aumenta el temor a que los precios del gas y del petróleo puedan subir y a que el transporte marítimo internacional pueda sufrir más interrupciones después de que los hutíes de Yemen, respaldados por Teherán, tomaron una isla clave y capturon un puerto del mar Rojo.

A continuación, un vistazo a las últimas noticias en Oriente Medio.

Irak destituye a comandante por ataques contra Arabia Saudí

El primer ministro de Irak, Ali al-Zaidi, ordenó una investigación sobre el comando de operaciones en la provincia de Maysan y destituyó a su comandante después de que las autoridades determinaron que los ataques dirigidos contra Arabia Saudí se lanzaron desde un punto de esa región, indicó el gobierno iraquí en un comunicado a primera hora del sábado.

Arabia Saudí cerró el viernes el importante oleoducto que cruza el país alegando que se trataba de una “medida de precaución”.

El Ministerio de Exteriores saudí atribuyó los ataques a varios drones procedentes de Irak y, en un comunicado, afirmó que el reino no tomaría represalias para dar al gobierno de Bagdad “la oportunidad de adoptar las medidas necesarias”.

En los meses en los que la guerra con Irán interrumpió el transporte marítimo por el estrecho de Ormuz, el oleoducto Este-Oeste ha sido vital para que Arabia Saudí mantenga sus exportaciones de petróleo. Según la Agencia Internacional de la Energía, las exportaciones saudíes de crudo a través del puerto del mar Rojo situado al final del ducto se han más que duplicado desde el inicio de ese conflicto.

Milicias iraquíes respaldadas por Teherán han lanzado ataques contra objetivos vinculados a Estados Unidos tanto dentro como fuera de Irak desde que Washington e Israel atacaron a Irán el 28 de febrero, y se han coordinado con los rebeldes hutíes de Yemen para atacar a Arabia Saudí.

El precio del crudo volvió a dispararse esta semana por encima de los 100 dólares por barril, lo que da a Teherán más margen de maniobra en cualquier negociación. Los analistas temen que la toma por parte de los hutíes de la ciudad portuaria yemení de Mokha pueda generar más complicaciones para la navegación en el mar Rojo y elevar los precios del petróleo.

Irak cierra dos pasos fronterizos con Irán

Valiollah Hayati, vicegobernador de la provincia iraní de Juzestán, en el suroeste del país, indicó que funcionarios iraquíes anunciaron el cierre de los pasos de Shalamcheh y Chazabeh.

Hayati instó a comerciantes, conductores y viajeros a no acercarse a los cruces hasta nuevo aviso. Las autoridades pertinentes divulgarán más información, agregó.

Shalamcheh y Chazabeh figuran entre los principales pasos fronterizos oficiales entre Irán e Irak.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.