Tres muertos en ataques rusos en Ucrania mientras Putin advierte a Europa sobre envío de tropas

Tres civiles fallecieron y docenas más resultaron heridos tras ataques rusos en Ucrania, dijeron autoridades locales el sábado, después de que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, advirtió que el envío de tropas europeas al país equivaldría a un conflicto directo con el Kremlin.

Ucrania enfrenta una creciente presión por la intensificación de la campaña aérea de Rusia, que utiliza misiles balísticos y drones a reacción para perforar las defensas rivales. Los ataques de Moscú han tenido como objetivo la red eléctrica ucraniana de cara al invierno, en una campaña que, según funcionarios, tiene como objetivo desmoralizar a la población civil.

Dos personas murieron y otra resultó herida cuando drones rusos alcanzaron durante la noche una zona residencial en la ciudad ucraniana de Zaporiyia, dijo el sábado el jefe regional, Ivan Fedorov.

Una persona murió y otras tres sufrieron lesiones en ataques contra Krivói Rog, de acuerdo con funcionarios locales.

En Osea, un puerto del mar Negro de Odesa, y sus inmediaciones, 28 personas resultaron heridas en lo que el jefe de la región homónima, Oleh Kiper, calificó como un “ataque masivo”. Entre los edificios alcanzados había un rascacielos residencial, cuyos pisos superiores quedaron completamente destruidos.

En declaraciones a reporteros en la cumbre de BRICS en India el viernes, Putin afirmó que si los gobiernos europeos envían tropas a Ucrania, eso significará “una guerra con Rusia”.

“Ahora están hablando de que están considerando enviar tropas a Ucrania. Eso significa una guerra con Rusia”, agregó.

Algunos líderes europeos han manifestado su compromiso con una posible fuerza de mantenimiento de paz, una perspectiva que Moscú ha descrito repetidamente como inaceptable.

Putin también negó que Rusia represente alguna amenaza para Europa y sostuvo que “no existe tal amenaza y nunca la ha habido”.

“No amenazamos, ni tenemos intención de amenazar, a los países europeos”, manifestó.

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, dijo el jueves que dos incidentes ocurridos esta semana a lo largo de la frontera ucraniana con su país y con Moldavia fueron un anticipo de posibles provocaciones rusas intensificadas en los pasos fronterizos de Ucrania con Europa.

Tusk indicó que dos personas fallecieron cuando aviones no tripulados rusos golpearon el cruce de Starokozache entre Ucrania y Moldavia la noche del martes, mientras que una “amenaza directa” a un paso fronterizo polaco-ucraniano la noche del miércoles se evitó gracias a la cooperación entre Varsovia y Kiev.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.