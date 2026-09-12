Trump se reunirá con líderes de Irlanda antes de ir a su club de golf en Doonbeg

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó el sábado a Dublín, donde se reunirá con la presidenta y el primer ministro de Irlanda, dando inicio a una visita de fin de semana que tiene más que ver con un importante torneo de golf que se celebra en un campo de su propiedad en la costa atlántica del país.

Trump tiene previstos encuentros por separado en Dublín con la presidenta, Catherine Connolly, y el primer ministro Micheál Martin. Además, tiene previsto dirigir unas palabras a líderes empresariales de ambos países en la residencia oficial del embajador de Estados Unidos en la capital irlandesa antes de viajar a su club de golf en Doonbeg, al otro lado del país, para ver el Irish Open.

La visita, que es el último ejemplo de la mezcla de las funciones oficiales de Trump con sus intereses personales, ha irritado a algunos dublineses.

La policía instaló un cordón de seguridad alrededor del Phoenix Park de Dublín, de 700 hectáreas (1.750 acres), donde se reunirá con Martin, el taoiseach, en la residencia oficial del gobierno, Farmleigh; saludará a la presidenta en su residencia, Áras an Uachtaráin, y hará una parada en Deerfield, la residencia del embajador estadounidense.

Algunos residentes manifestaron su malestar por las interrupciones.

“Está causando el caos en esta ciudad porque quiere bajar a Doonbeg y jugar al golf”, afirmó el taxista Christopher Fox, quien no es admirador de Trump. “El mundo está en crisis y este tipo está jugando al golf”.

La estudiante universitaria Mina Petrovski señaló que las “actitudes de Trump hacia las mujeres, hacia los migrantes, hacia las comunidades minoritarias en general son aborrecibles”. Es “vergonzoso que el gobierno irlandés lo reciba con los brazos abiertos”, añadió.

Por otra parte, una serie de partidos de oposición de izquierdas, grupos antimilitaristas, organizaciones propalestinas, ambientalistas y otros planean manifestarse contra Trump en Dublín el sábado.

Eric Trump, hijo del mandatario, dice que la familia es querida en Irlanda, pese a las protestas previstas con motivo de la visita de su padre.

En declaraciones a la cadena nacional irlandesa RTE el viernes en Doonbeg, donde está el complejo de golf Trump International, sostuvo que el campo es el mayor empleador de la zona.

“Vayan a la taberna de Morrissey en Doonbeg y escuchen a un irlandés de verdad decir si les gusta o no el presidente Trump y la familia Trump; vayan y hagan que den fe de lo que hemos hecho por el país y de lo que hemos invertido en el país, y del cariño y el respeto que nuestra familia siempre les ha mostrado”, manifestó.

Trump voló durante la noche a Irlanda después de conmemorar el 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001, que se cobraron la vida de casi 3.000 personas en Nueva York, Washington y Pensilvania. El presidente pasó las dos noches anteriores pronunciando largos discursos en una convención republicana en Dallas.

Martin invitó a Trump a visitar Irlanda cuando se reunieron en la Casa Blanca el Día de San Patricio de este año, y es probable que los líderes políticos irlandeses vean la visita como una oportunidad para mantener relaciones transatlánticas cordiales pese a las diferencias sobre comercio y política exterior, asuntos que, según la Casa Blanca, Trump quiere abordar.

Antes de la llegada de Trump, Martin señaló que esperaba con interés debatir asuntos de “interés mutuo” y “reafirmar los fuertes lazos económicos, culturales y entre pueblos Irlanda y Estados Unidos”.

El primer ministro agregó que espera ver a un irlandés levantar el trofeo el domingo. El irlandés Shane Lowry encabezaba la clasificación a mitad del torneo.

Trump es un ávido golfista que juega casi todos los fines de semana en clubes de su propiedad en Florida, Nueva Jersey y Virginia. Su asistencia al Irish Open continúa su inclinación por acudir a eventos deportivos de alto perfil —y de participar en la organización de algunos de ellos de formas que benefician al negocio familiar. Sus clubes en Doral, Florida, y Bedminster y Nueva Jersey, han albergado cada torneos profesionales de golf este año.

El Irish Open es el segundo evento del European Tour que se celebra en una propiedad de Trump este año. El mes pasado, el Nexo Championship se disputó en el campo de Trump en Aberdeen, Escocia.

El año pasado, Trump pasó cinco días en Escocia para jugar al golf en su club de Turnberry y más tarde inauguró un nuevo campo de golf del grupo en Balmedie, Aberdeenshire. Durante esa visita, se reunió con el primer ministro británico y con la presidenta de la Comisión Europea.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.