Magnate suizo enfrenta multa de $110.000 por exceso de velocidad

El conductor fue registrado conduciendo a 27 kilómetros por hora (17 millas) por encima del límite de velocidad en una calle de la ciudad suiza de Lausana, y ahora enfrenta multas de hasta 90.000 francos suizos (más de 110.000 dólares). Pero puede pagarlos.

¿Por qué la multa tan impactante? Porque el infractor, un reincidente, es una de las personas más adineradas de Suiza, y el cantón de Vaud, o región, impone multas basadas en factores como ingresos, fortuna o situación financiera familiar en general.

Los suizos no están solos. Alemania, Francia, Austria y los países nórdicos también emiten castigos basados en la riqueza de una persona. La reciente multa ni siquiera es un récord en Suiza. En 2010, un millonario conductor de Ferrari recibió una multa equivalente a 290.000 dólares por exceso de velocidad en el cantón oriental de St. Gallen.

En aquel entonces, el grupo suizo de seguridad Road Cross dijo que los conductores ricos eran castigados con ligereza hasta que los votantes aprobaron una reforma a la ley penal tres años antes que permitió a los jueces imponer multas basadas en los ingresos personales y la riqueza por delitos menores como el exceso de velocidad y conducir bajo los efectos del alcohol.

Bajo las reglas actuales, una persona indigente podría pasar una noche en la cárcel en lugar de pagar una multa, mientras que los más ricos en el país alpino podrían enfrentar multas de decenas de miles.

Un tribunal en el cantón suizo de Vaud dictaminó recientemente que el magnate debe pagar 10.000 francos suizos (12.300 dólares) por adelantado y podría verse obligado a pagar el resto —80.000 más— si es sorprendido por una infracción similar en la carretera en los próximos tres años.

El periódico suizo “24 Heures” fue el primero en informar sobre el caso y dijo que el hombre, cuyo nombre no se dio a conocer, era un ciudadano francés listado por el semanario económico suizo Bilan entre las 300 personas más ricas de Suiza, con una fortuna de cientos de millones de dólares.

El diario informó que un radar policial automatizado fotografió al infractor conduciendo a 77 km/h (48 mph) en una zona de 50 km/h (31 mph) en una calle de Lausana. Un fiscal de cálculo rápido determinó la multa máxima que enfrentaba el conductor, según el informe.

Vincent Derouand, portavoz de la oficina de fiscales públicos de Vaud, dijo que el acusado no impugnó la decisión, que se dictó en junio por la infracción de hace casi un año, en agosto de 2024.

El código penal de Vaud establece una multa financiera máxima basada en la "situación personal y económica del infractor en el momento del fallo", teniendo en cuenta notablemente cuestiones como ingresos, fortuna, estilo de vida y necesidades financieras familiares.

El periódico informó que el conductor fue sorprendido por una infracción similar de exceso de velocidad hace 8 años, y también pagó 10.000 francos suizos de multa y enfrentó otros 60.000 si se producía otra infracción en los dos años siguientes.

En Suiza, las multas por exceso de velocidad incluso pueden alcanzar a los policías: un oficial fue multado por correr a casi el doble del límite de velocidad por las calles de Ginebra en 2016 mientras perseguía a ladrones que habían hecho explotar un cajero automático.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.