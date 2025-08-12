Partes de Europa arden mientras millones enfrentan un calor récord

Incendios forestales ardían en partes de Europa el martes mientras millones de personas en todo el continente luchaban por adaptarse a la nueva realidad: un verano con temperaturas récord.

Las temperaturas en algunas áreas superaron los 40 grados Celsius (104 Fahrenheit).

Europa se está calentando más rápido que cualquier otro continente, con temperaturas que aumentan al doble de la velocidad del promedio global desde la década de 1980, según el Servicio de Cambio Climático Copernicus de la Unión Europea. El año pasado fue el año más caluroso registrado en Europa y a nivel mundial, dijo la agencia de monitoreo.

Los científicos advierten que el cambio climático está exacerbando la frecuencia e intensidad del calor y la sequía, haciendo que partes de Europa sean más vulnerables a los incendios forestales. La quema de combustibles como la gasolina, el petróleo y el carbón libera gases que atrapan el calor y son el principal impulsor del cambio climático.

España y Portugal: Numerosos incendios forestales

A las afueras de Madrid, los bomberos habían contenido en gran parte un incendio que se declaró el lunes por la noche, dijeron las autoridades. Un hombre falleció debido a que sufrió quemaduras en el 98% de su cuerpo, según los servicios de emergencia.

En otros lugares, bomberos y cerca de 1.000 soldados combatían incendios en regiones como Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía y Galicia. Miles de personas evacuaron hogares y hoteles, incluidos turistas en playas en el extremo sur de España.

Las autoridades regionales dijeron el martes por la tarde que algunos de los evacuados de las ubicaciones de playa podrían regresar a sus hoteles.

En Portugal, más de 700 bomberos trabajaban para controlar un incendio en el municipio de Trancoso, a unos 350 kilómetros (217 millas) al noreste de Lisboa. Incendios más pequeños seguían activos más al norte.

Turquía: Miles evacuados, algunos en barcos

Los bomberos controlaron en gran medida un gran incendio forestal en el noroeste de Turquía, anunció el ministro de Silvicultura, un día después de que el incendio provocó cientos de evacuaciones y llevó a la suspensión del tráfico marítimo.

El incendio se declaró en tierras agrícolas en la provincia de Canakkale. Avivado por fuertes vientos, se extendió rápidamente a un área forestal y luego a una residencial. Obligó a evacuar a 2.000 residentes, algunos por mar, y provocó 77 hospitalizaciones debido a la exposición al humo, dijeron las autoridades.

Los bomberos aún combatían otros dos incendios forestales en las provincias de Manisa e Izmir en el oeste de Turquía, dijo el ministro de Agricultura y Silvicultura, Ibrahim Yumakli, en las redes sociales.

Francia: Alerta roja por calor

La autoridad meteorológica de Francia colocó a la mayor parte de la región sur del país en la advertencia de calor más alta, con temperaturas superiores a 40 °C (104 °F) esperadas por segundo día consecutivo.

El calor se extenderá hacia el noreste, incluida la región de París, dijo Meteo France.

Algunos municipios ofrecieron acceso gratuito o con descuento a piscinas públicas.

La mayoría de las regiones en el centro y sur de Francia son monitoreadas por el alto riesgo de incendios forestales, después de un incendio mortal la semana pasada en la región de Aude. Las autoridades dijeron que el incendio estaba bajo control, pero no se extinguirá completamente durante semanas, con puntos calientes en riesgo de reavivarse.

Grecia: Múltiples evacuaciones por incendios

En Grecia, siete grandes incendios forestales, principalmente en el oeste, forzaron múltiples evacuaciones, destruyendo hogares y negocios, mientras las llamas alcanzaban las afueras de la tercera ciudad más grande del país.

El servicio de bomberos movilizó recursos a la ciudad portuaria de Patras, donde un incendio forestal que ardía a través de un bosque montañoso amenazaba un área industrial.

Los fuertes vientos dificultaron los esfuerzos de extinción en las islas de Zakynthos y Cefalonia , donde las autoridades estaban en alerta para evacuar complejos turísticos que no estaban en peligro inmediato.

Otros incendios severos continuaban en varias áreas del oeste de la Grecia continental y en la isla de Chios en el mar Egeo oriental.

A nivel nacional, el servicio de protección civil emitió más de 20 alertas de teléfono móvil el martes con órdenes de evacuación y orientación.

Reino Unido: Otra ola de calor

Se esperaba que las temperaturas alcanzaran los 34 °C (93,2 °F) el martes y miércoles, especialmente en el sur de Inglaterra, incluida Londres.

Las autoridades definen una ola de calor como temperaturas que superan los 25 °C (77 °F) en la mayor parte del Reino Unido, y 28 °C (82 °F) en Londres y su área circundante, durante tres días consecutivos o más.

Sylvie Corbet en París, Suzan Fraser en Ankara, Sylvia Hui en Londres y Derek Gatopoulos en Atenas contribuyeron a este informe.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.