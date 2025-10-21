Los ucranianos se preparan para otro invierno con cortes de energía mientras Rusia cambia de táctica

Cuando las luces se apagaron en su ciudad natal, Zinaida Kot, de 40 años, no pudo evitar pensar en su próximo tratamiento de diálisis para la enfermedad renal. Sin electricidad, la máquina que la mantiene con vida deja de funcionar.

Kot es una de los millones de ucranianos que se preparan para otro invierno de cortes de energía y posiblemente apagones, mientras Rusia retoma su campaña de ataques contra la red energética del país. Analistas y funcionarios dicen que este año Moscú ha cambiado de táctica, apuntando a regiones específicas e infraestructura de gas.

En algunas regiones, principalmente las más cercanas a la línea del frente en el este, ha comenzado la temporada del zumbido de los generadores, así como largas horas de oscuridad sin electricidad ni agua. La gente vuelve a sacar pequeños generadores, cargar baterías y almacenar botellas de agua en sus baños.

Los ataques se han vuelto más efectivos a medida que Rusia lanza cientos de drones, algunos equipados con cámaras que mejoran la precisión, que abruman las defensas antiaéreas, especialmente en regiones donde la protección es más débil.

Las consecuencias ya están transformando la vida diaria, sobre todo para aquellos cuya supervivencia depende de la electricidad. Para Zinaida Kot, que lleva siete años en diálisis, esto es mucho peor que una simple incomodidad.

"Es malo. Realmente nos preocupamos cuando no hay electricidad", dijo desde su cama de hospital, conectada a una máquina de diálisis alimentada por un generador que el personal describe como "no suficientemente fiable".

“Si no hay tratamiento, moriría. No existiría”, dijo.

Apagón en Shostka

A principios de octubre, un ataque ruso dejó a la pequeña ciudad norteña de Shostka, con una población anterior a la guerra de casi 72.000 habitantes, sin electricidad, agua ni gas. La ciudad se encuentra a solo 50 kilómetros de la línea del frente en la región norte de Sumy. El servicio de gas se restableció más tarde, y la electricidad regresó apenas por unas pocas horas cada día.

"La situación es difícil", dijo Mykola Noha, el alcalde de Shostka. La electricidad y el agua ahora se suministran según un horario, disponibles por unas pocas horas cada día. "Y realmente preocupa a los vecinos, ya que no podemos predecir los cortes de energía. Arreglamos algo y se destruye de nuevo. Esta es nuestra situación".

Shostka resuena con el grave gruñido de los generadores sobre el asfalto oscuro por la lluvia, cubierto de hojas amarillas. Alimentan cafés, tiendas, edificios residenciales y hospitales. En toda la ciudad, los llamados "puntos de invencibilidad" ofrecen a los residentes un lugar para cargar dispositivos, calentarse e incluso descansar en catres disponibles.

Los días más difíciles, dicen los lugareños, fueron cuando no había gas, sin calefacción ni forma de cocinar, y la gente preparaba comidas sobre hogueras en las calles.

En el hospital local, donde todas las estufas son eléctricas, el personal construyó un simple horno de leña durante los primeros días de la invasión rusa, en 2022, cuando la ciudad estuvo cerca de la ocupación. Y ahora ayuda a alimentar al menos a 180 pacientes, dijo Svitlana Zakotei, de 57 años, una enfermera que supervisa las comidas de los pacientes.

El hospital lleva tres semanas funcionando con generadores, un salvavidas costoso que consume media tonelada de combustible al día, alrededor de 250.000 grivnas (5.973 dólares) a la semana, dijo el jefe del hospital, Oleh Shtohryn. Es casi tanto como su factura mensual habitual de electricidad.

La energía está racionada. En la sala de diálisis, las luces permanecen tenues para que la electricidad pueda alimentar las máquinas que mantienen vivos a los pacientes. Una de las ocho unidades se quemó debido al apagón, una pérdida costosa que el hospital no podía permitirse reemplazar pronto. Aun así, 23 pacientes vienen diariamente para tratamientos de varias horas.

Una nueva estrategia rusa para bombardear recintos energéticos

La crisis en Shostka refleja la estrategia cambiante de Rusia. Entre 2022 y 2023, Moscú lanzó oleadas de misiles y drones por todo el país para desestabilizar la red nacional de Ucrania. Este año está atacando región por región.

El patrón reciente muestra ataques más intensos en las regiones de Chernígov, Sumy y Poltava, mientras que Járkiv, Odesa, Mykolaiv y Dnipro enfrentan ataques menos frecuentes pero aún regulares.

"No han tenido éxito golpeando la infraestructura nacional porque ahora está mucho mejor protegida y los operadores saben cómo responder", dijo Oleksandr Kharchenko, director del Centro de Investigación de Energía. "Así que han decidido redirigir y cambiar de táctica".

Las regiones de la línea del frente a unos 120 kilómetros del combate son las más vulnerables, dijo. "Estos son ataques a civiles que no tienen nada que ver con la guerra".

Y para los equipos de energía ucranianos, eso supone reparar las mismas líneas y estaciones una y otra vez, desde torres de transmisión hasta plantas térmicas, mientras soportan cortes en casa.

"Pero es nuestro trabajo. ¿Quién más lo haría? Nadie más lo haría", dijo Bohdan Bilous, un técnico eléctrico. "Quiero ser optimista y estar preparado para cualquier situación, pero la realidad es extremadamente cruel en este momento".

Svitlana Kalysh, portavoz de la compañía de energía regional en la región de Sumy, dijo que la proximidad a la línea del frente convierte a cada equipo de reparación en un objetivo. "Se están volviendo mejores en saber cómo atacar", dijo sobre los rusos. "El verdadero desafío es la complejidad (del daño): no hay fuente de la cual extraer (electricidad), no hay forma de transmitir, no hay capacidad para distribuir", dijo.

Preparándose para el próximo invierno

En una subestación en la región de Chernígov, todo parece tranquilo, una mujer cuida su huerto de coles cerca, pero los residentes están acostumbrados a las explosiones que se intensifican cada año a medida que se acerca el invierno.

La subestación parece un museo de casi cuatro años de ataques. A lo largo de la carretera principal bordeada de torres imponentes, un cráter en el asfalto marca uno de los primeros ataques en 2022.

El último ataque, el 4 de octubre, fue mucho más preciso y devastador. En el techo del edificio del transformador, hay un agujero limpio cerca del centro y otro en la pared, cicatrices dejadas por drones Shahed.

Los sacos de arena alrededor del edificio absorbieron algunas ondas de choque, pero no pudieron detener un impacto directo. En el interior, la estación está fría y oscura, pero aún funciona a media capacidad. Miles de hogares en todo Chernígov siguen sin energía constante.

Los trabajadores ya están tratando de reparar el daño, pero incluso en condiciones ideales, con pocas incursiones aéreas, sin nuevos ataques, tomará semanas. Cada vez que se activa una alerta, los equipos deben abandonar sus puestos.

"Si miras este año, es uno de los más difíciles", dijo Serhii Pereverza, subdirector de Chernihivoblenergo. "Esperamos lo mejor y pensamos en formas alternativas de dar suministro a nuestros clientes".

Kharchenko señaló que el año pasado Rusia carecía de la capacidad para lanzar 500 o 600 drones a la vez, y los ataques más pequeños que podía montar eran en gran medida ineficaces.

Pero este año, incluso cuando varios puntos de defensa aérea y unidades móviles rodean una instalación, los rusos simplemente los abruman, enviando alrededor de seis drones a cada posición defensiva y otros diez directamente al objetivo.

"Este año han triplicado aproximadamente la escala", dijo. "Están rompiendo puntos individuales por pura cantidad y poder".

___

Los reporteros de Associated Press Dmytro Zhyhinas y Volodymyr Yurchuk en Kiev, Ucrania, contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.