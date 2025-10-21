Expresidente francés Sarkozy inicia condena de 5 años por conspiración en financiamiento de campaña

El expresidente francés Nicolas Sarkozy llegó el martes a una prisión en París para comenzar a cumplir una condena de cinco años por una conspiración criminal para financiar su campaña electoral de 2007 con fondos de Libia.

Es el primer exlíder de la Francia moderna en ser encarcelado.

"Un hombre inocente está siendo encarcelado", dijo Sarkozy de camino a la prisión.

Sarkozy impugna tanto la condena como la inusual decisión de un juez de encarcelarlo mientras espera la apelación. Su viaje desde el Palacio del Elíseo presidencial hasta la notoria prisión de La Santé en París ha cautivado a Francia.

Sarkozy y su esposa caminaron lentamente frente a una multitud de periodistas para unirse a sus hijos y nietos fuera de su casa. Saludó a una multitud de seguidores antes de subir a su coche.

Cientos de seguidores se reunieron en el exclusivo barrio parisino donde vive Sarkozy, aplaudiendo y coreando "Nicolas, Nicolas" y cantando el himno francés. Se han colgado dos banderas francesas en una cerca cercana, con la inscripción: "Ánimo Nicolas, vuelve pronto" y "la verdadera Francia con Nicolas".

Los abogados de Sarkozy dijeron que el expresidente será mantenido en confinamiento solitario, donde estará alejado de todos los demás prisioneros por razones de seguridad.

El abogado de Sarkozy, Christophe Ingrain, dijo en BFM TV que el encarcelamiento "fortalece su determinación, fortalece su rabia por demostrar que es inocente". Ingrain dijo que Sarkozy planea escribir un libro sobre su experiencia en prisión.

Los periodistas de AP Angela Charlton, Oleg Cetinic y Nicolas Garriga contribuyeron.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.