Comienzan trabajos en Ucrania para restaurar energía en planta nuclear de Zaporiyia

El trabajo ha comenzado para reparar el suministro de energía dañado en la planta nuclear de Zaporiyia en Ucrania, informó el sábado el jefe del organismo de control nuclear de la ONU.

Se espera que las reparaciones pongan fin a un precario apagón de cuatro semanas que la mantuvo dependiente de generadores de respaldo.

Las fuerzas rusas y ucranianas establecieron zonas especiales de alto el fuego para que las reparaciones pudieran llevarse a cabo de manera segura, afirmó Rafael Grossi, jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Destacó la restauración de la energía externa como "crucial para la seguridad y protección nuclear".

"Ambas partes se comprometieron de manera constructiva con el OIEA para permitir que el complejo plan de reparación avanzara", dijo Grossi en un comunicado.

La ministra de Energía de Ucrania, Svitlana Grynchuk, confirmó que especialistas ucranianos estaban involucrados en la restauración de las líneas eléctricas de la planta y destacó que su operación estable y conexión con la red eléctrica ucraniana eran esenciales para prevenir un incidente nuclear. También señaló que es la 42da vez desde el inicio de la invasión a gran escala de Rusia en febrero de 2022 que las líneas eléctricas de la planta requieren ser restauradas.

La planta de Zaporiyia, la estación nuclear más grande de Europa, ha estado operando con generadores de respaldo diésel desde el 23 de septiembre, cuando su última línea de energía externa restante fue cortada en ataques de los que Rusia y Ucrania se culpan mutuamente.

La planta se encuentra en un área bajo control ruso desde el inicio de la invasión a gran escala de Moscú en Ucrania y no está en servicio, pero necesita energía confiable para enfriar sus seis reactores apagados y el combustible gastado, para evitar cualquier incidente nuclear catastrófico.

Continúa el asalto aéreo

En otros lugares, Rusia continuó su bombardeo aéreo sobre Ucrania, lanzando tres misiles y 164 drones durante la noche, informó el sábado la Fuerza Aérea de Ucrania. Añadió que las fuerzas ucranianas derribaron 136 de los drones.

Dos personas resultaron heridas después que drones rusos atacaran una estación de servicio en el distrito de Zarichny en Sumy, al noreste de Ucrania, dijeron el sábado funcionarios locales. Se trataba de dos mujeres de 51 y 53 años, según el gobernador regional Oleh Hryhorov.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia afirmó el sábado que sus defensas aéreas habían derribado 41 drones ucranianos durante la noche.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.