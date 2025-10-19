Drones ucranianos atacan importante planta de gas rusa

Drones ucranianos atacaron durante la noche una importante planta de procesamiento de gas en el sur de Rusia, provocando un incendio y obligando a suspender los envíos de gas desde Kazajistán, informaron el domingo las autoridades rusas y kazajas.

Mientras tanto, el presidente estadounidense Donald Trump sugirió que Ucrania podría tener que ceder territorio a cambio de poner fin a la invasión rusa, en el último de los aparentes cambios de postura sobre cómo buscar la paz.

La planta de Orenburg, operada por el gigante estatal del gas Gazprom y ubicada en una región del mismo nombre cerca de la frontera con Kazajistán, forma parte de un complejo de producción y procesamiento que es una de las instalaciones más grandes de su tipo en el mundo, con una capacidad anual de 45.000 millones de metros cúbicos. Maneja condensado de gas del campo Karachaganak de Kazajistán, junto con los propios campos de petróleo y gas de Orenburg.

Según el gobernador regional, Yevgeny Solntsev, los ataques con drones incendiaron un taller en la planta y dañaron parte de ella. El Ministerio de Energía de Kazajistán indicó el domingo, citando una notificación de Gazprom, que la planta no puede procesar temporalmente gas originario de Kazajistán, “debido a una situación de emergencia tras un ataque con drones”.

El Estado Mayor de Ucrania declaró en un comunicado el domingo que se había producido un “incendio a gran escala” en la planta de Orenburg y que una de sus unidades de procesamiento y purificación de gas resultó dañada.

Ucrania ha intensificado los ataques en los últimos meses a instalaciones energéticas rusas que, según afirma, financian y alimentan directamente el esfuerzo bélico de Moscú.

Mientras tanto, fiscales ucranianos afirman que Moscú está modificando sus bombas aéreas guiadas para atacar a civiles más profundamente en Ucrania. Las autoridades locales en Járkiv dijeron que Rusia atacó un barrio residencial utilizando por primera vez una nueva bomba aérea propulsada por cohetes.

La fiscalía regional de Járkiv señaló en un comunicado el sábado por la noche que Rusia utilizó el arma, llamada UMPB-5R, que puede viajar hasta 130 kilómetros, en un ataque a la ciudad de Lozava el sábado por la tarde. La ciudad se encuentra a 150 kilómetros (93 millas) al sur de Járkiv, una distancia considerable para que el arma vuele.

Rusia continuó atacando otras partes de Ucrania más cerca de la línea del frente. En la región de Dnipropetrovsk, al menos 11 personas resultaron heridas después de que drones rusos impactaran en el área de Shakhtarske. Al menos 14 edificios de cinco pisos y una tienda resultaron dañados, dijo el gobernador regional interino, Vladyslav Haivanenko.

El Estado Mayor de Ucrania también afirmó que un ataque separado con drones alcanzó la refinería de petróleo de Novokuibyshevsk en Rusia, en la región de Samara cerca de Orenburg, provocando un incendio y dañando sus principales unidades de refinado.

La instalación de Novokuibyshevsk, operada por el gigante ruso del gas Rosneft, tiene una capacidad anual de 4,9 millones de toneladas y produce más de 20 tipos de productos derivados del petróleo. Las autoridades rusas no reconocieron de inmediato la afirmación ucraniana ni hablaron sobre los daños.

El Ministerio ruso de Defensa dijo en un comunicado el domingo temprano que sus defensas antiaéreas habían derribado 45 drones ucranianos durante la noche, incluyendo 12 sobre la región de Samara, uno sobre la región de Orenburg y 11 sobre la región de Saratov, vecina de Samara.

A su vez, la fuerza aérea de Ucrania informó el domingo que Rusia lanzó durante la noche 62 drones en territorio ucraniano. Sostuvo que 40 de estos fueron derribados o desviados debido a interferencias electrónicas.

Trump dice que Ucrania podría tener que ceder territorio para la paz

Trump pareció inclinarse nuevamente hacia presionar a Ucrania para que renuncie a recuperar el territorio que ha perdido ante Rusia, a cambio de poner fin a la agresión de Moscú.

Preguntado en una entrevista con Fox News realizada el jueves si el presidente ruso Vladímir Putin estaría dispuesto a terminar la guerra “sin tomar propiedades significativas de Ucrania”, Trump respondió: “Bueno, él va a tomar algo”.

“Ellos lucharon y él tiene muchas propiedades. Ha ganado ciertas propiedades”, declaró Trump. “Somos la única nación que entra, gana una guerra y luego se va”.

La entrevista se emitió el domingo en “Sunday Morning Futures” de Fox News, pero se realizó antes de que Trump hablara con Putin y Zelenskyy la semana pasada.

Los comentarios representaron otro cambio de posición sobre la guerra por parte del mandatario norteamericano. En las últimas semanas, Trump había mostrado una creciente impaciencia con Putin y expresó una mayor disposición a ayudar a Ucrania a ganar la guerra.

En la entrevista del jueves, no se comprometió a enviar los misiles Tomahawk solicitados por Ucrania, diciendo “lo estoy considerando” pero expresando preocupación por agotar las reservas de armas dentro de Estados Unidos.

“Los necesitamos para nosotros también”, indicó Trump. “No podemos dar todas nuestras armas a Ucrania. Simplemente no podemos hacer eso”.

Rusos y ucranianos entrevistados por The Associated Press la semana pasada expresaron esperanzas de progreso en una próxima cumbre entre Trump y Putin en Budapest, Hungría, pero dijeron que no anticipaban un gran avance.

Los dos líderes acordaron en una llamada telefónica el jueves reunirse en las próximas semanas, según Trump, quien también se reunió con Zelenskyy en la Casa Blanca el viernes.

Contrario a las esperanzas de Kiev, Trump no se comprometió a proporcionarle Tomahawks tras esa reunión. Los misiles serían las armas de mayor alcance en el arsenal de Ucrania y le permitirían atacar objetivos en el interior de Rusia, incluida Moscú, con precisión.

Las entregas de Tomahawks podrían ayudar a presionar al Kremlin a negociar, dicen los analistas, después de que Trump expresara frustración por la negativa de Putin a ceder en aspectos clave de un posible acuerdo de paz .

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.