Corte de Eslovaquia condena a 21 años al sospechoso de intento de asesinato al primer ministro

Un tribunal en Eslovaquia condenó el martes a un hombre a 21 años de prisión por el intento de asesinato del año pasado del primer ministro populista de Eslovaquia, Robert Fico.

Juraj Cintula fue acusado de abrir fuego contra Fico el 15 de mayo de 2024, cuando el primer ministro saludaba a sus seguidores tras una reunión del gobierno en la ciudad de Handlová, ubicada 140 kilómetros al noreste de la capital, Bratislava.

El veredicto fue emitido por la Corte Penal Especializada en la ciudad central de Banská Bystrica. Cintula y la fiscalía aún pueden apelar el veredicto.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.