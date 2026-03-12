Los ataques iraníes a mercantes e infraestructura energética disparan el precio del petróleo

Los incesantes ataques iraníes contra el tráfico marítimo y la infraestructura energética impulsaron el petróleo por encima de los 100 dólares por barril el jueves, mientras los ataques de Estados Unidos e Israel golpeaban a la República Islámica sin que se vislumbrara un final de la guerra.

Irán atacó un buque portacontenedores frente a la costa de Dubái, provocó un incendio cerca del aeropuerto internacional de Bahrein, apuntó a un importante yacimiento petrolero saudí con un ataque de dron y obligó a Irak a detener las operaciones en todas las terminales petroleras del país tras un ataque contra su puerto de Basora, en el golfo Pérsico.

Irán desafió una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del día anterior que exigía que detuviera los ataques contra sus vecinos del Golfo, y también se reportaron nuevos ataques en Kuwait y Emiratos Árabes Unidos.

Las sirenas sonaron antes del amanecer en Jerusalén después de que Israel dijera que trabajaba para interceptar misiles lanzados desde Irán. El país también anunció que había iniciado una “ola de ataques a gran escala” sobre Teherán. En Líbano, donde Israel afirma que está atacando a milicianos de Hezbollah vinculados a Irán, 11 personas murieron en dos ataques a primera hora de la mañana.

Teherán ha emprendido una campaña destinada a infligir suficiente dolor económico global para presionarlos a ceder en sus ataques desde que Estados Unidos e Israel desencadenaron la guerra con un ataque contra Irán el 28 de febrero.

Además de atacar infraestructura energética en toda la región, Irán mantiene un férreo control sobre el estrecho de Ormuz, la vía marítima estratégica que conduce del golfo Pérsico hacia el océano Índico y por la que se transporta una quinta parte del petróleo mundial.

Con el tráfico en el estrecho prácticamente detenido, el precio del crudo Brent, el referente internacional, subió otro 9% el jueves hasta superar los 100 dólares por barril, un alza de alrededor del 38% respecto de lo que costaba cuando comenzó la guerra.

Irán dispara contra varios países árabes del Golfo y golpea un barco en el golfo Pérsico

El Consejo de Seguridad de la ONU votó el miércoles para aprobar una resolución que exige el cese de los “atroces ataques” de Irán contra sus vecinos del Golfo, pero no había indicios de que Teherán hubiera cambiado de estrategia.

Al comenzar el día el jueves, un buque portacontenedores en el golfo Pérsico fue alcanzado por un proyectil frente a la costa de Dubái, lo que provocó un pequeño incendio, según el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido de las fuerzas armadas británicas. Indicó que la tripulación de la embarcación estaba a salvo.

En Bahrein, un ataque iraní temprano provocó un gran incendio en la isla de Muharraq, donde se encuentra el aeropuerto internacional del país. Las autoridades instaron a la población a permanecer en interiores y cerrar las ventanas para evitar el humo. El aeropuerto cuenta con tanques de combustible para aviones, y otros tanques en la zona abastecen a la industria petrolera del reino.

El Ministerio de Defensa de Kuwait informó que un dron iraní se estrelló contra un edificio residencial e hirió a dos personas; Emiratos Árabes Unidos señaló que había activado las defensas antiaéreas en dos ocasiones para proteger Dubái de ataques, y los bomberos extinguieron un incendio en una torre de Dubai Creek Harbor después de que impactara un dron.

Arabia Saudí indicó que había derribado un dron que apuntaba al barrio diplomático de la capital, Riad, y también reportó haber abatido drones en el este del reino, incluido al menos uno que intentaba atacar su yacimiento petrolero de Shaybah, en el desierto del Rub al-Jali.

Tras un ataque contra el puerto iraquí de Basora que mató al menos a una persona, funcionarios informaron el jueves que se vio obligado a detener las operaciones en todas las terminales petroleras del país.

Farhan al-Fartousi, director general de la Compañía General de Puertos de Irak, explicó que el ataque tuvo como objetivo una embarcación en un área de transferencia de barco a barco del puerto del golfo Pérsico.

Explosiones sacuden Jerusalén mientras Líbano y Teherán son alcanzados por ataques israelíes

Las sirenas sonaron y se escucharon fuertes explosiones poco después de la medianoche en Jerusalén y otras partes de Israel. El ejército israelí dijo que respondía con otra “ola de ataques a gran escala” en Teherán.

Los lanzamientos nocturnos de misiles de Irán y Hezbollah también enviaron a los israelíes a refugios en múltiples otras zonas, incluidas Tel Aviv y la frontera norte con Líbano.

Un ataque israelí alcanzó un automóvil el jueves en Ramlet al-Bayda, una importante zona turística costera de Beirut donde decenas de personas desplazadas se han estado refugiando. El Ministerio de Salud libanés informó que ocho personas murieron y otras 31 resultaron heridas. La oficina de prensa del ejército israelí dijo a The Associated Press que “no tenía conocimiento” de un ataque en ese lugar.

En Aramoun, una localidad a unos 10 kilómetros (seis millas) al sur de Beirut, otras tres personas murieron y un niño resultó herido en otro ataque israelí temprano.

Las víctimas siguen aumentando mientras continúa el conflicto

Al menos 634 personas han muerto en Líbano desde que comenzó la última escalada de combates, informó el miércoles el Ministerio de Salud libanés.

La agencia de la ONU para los refugiados indicó que al menos 759.000 personas han sido desplazadas internamente en Líbano.

Las autoridades iraníes afirman que allí han muerto más de 1.300 personas, e Israel ha reportado 12 fallecidos. Estados Unidos ha perdido a siete soldados, mientras que otros ocho han sufrido heridas graves.

Abou AlJoud informó desde Beirut y Rising desde Bangkok. El redactor de The Associated Press Sam Mednick en Tel Aviv, Israel, también contribuyó a este despacho, junto con periodistas de AP en todo el mundo.

