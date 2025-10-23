Líderes de la UE buscan un papel en Gaza en una cumbre centrada en Ucrania y Rusia

Los líderes de la Unión Europea están buscando un papel más activo en Gaza y en la ocupada Cisjordania después de haber sido marginados del alto el fuego mediado por Estados Unidos entre Israel y Hamás.

En una cumbre el jueves en Bruselas, centrada en gran medida en Ucrania y Rusia, se espera que los jefes de estado de la UE también comenten el frágil alto el fuego en Gaza y el posible apoyo de la UE para la estabilidad en el enclave costero devastado por la guerra. La UE ha sido el mayor proveedor de ayuda a los palestinos y es el principal socio comercial de Israel.

"Es importante que Europa no solo observe, sino que desempeñe un papel activo", dijo Luc Frieden, el primer ministro de Luxemburgo, afirmó al dirigirse a la reunión. “Gaza no ha terminado; la paz aún no es permanente”.

La indignación por la guerra en Gaza ha dividido al bloque de 27 naciones y ha llevado las relaciones entre Israel y la UE a un mínimo histórico.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció en septiembre planes para buscar sanciones y una suspensión parcial del comercio contra Israel, con el objetivo de presionarlo para alcanzar un acuerdo de paz en Gaza.

El apoyo a las medidas pareció tambalearse con el acuerdo de alto el fuego mediado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero los partidarios europeos dicen que aún deberían estar sobre la mesa ya que la violencia continúa en Gaza y en la Cisjordania ocupada.

En el período previo al alto el fuego, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo a principios de este mes que "Europa se ha vuelto esencialmente irrelevante y ha mostrado una enorme debilidad".

El acuerdo se concretó sin una contribución visible de la UE, y desde entonces los líderes europeos han tenido problemas para unirse al esfuerzo diplomático que actualmente está remodelando Gaza.

La principal diplomática de la UE, Kaja Kallas, ha dicho que la UE debería desempeñar un papel en Gaza y no sólo pagar para apoyar la estabilidad y eventualmente la reconstrucción.

La UE ha brindado un apoyo clave a la Autoridad Palestina, que administra partes de Cisjordania ocupada; se ha comprometido a ayudar a inundar Gaza con ayuda humanitaria y ha dicho que podría llevar un programa de apoyo policial de Cisjordania a Gaza para reforzar una fuerza de estabilización solicitada en el actual plan de alto el fuego de 20 puntos.

También ha buscado la membresía en el cuerpo de supervisión transicional "Junta de Paz" del plan, dijo esta semana Dubravka Šuica, Comisionada Europea para el Mediterráneo.

La Misión de Asistencia Fronteriza de la Unión Europea en Rafah, en la frontera entre Gaza y Egipto, comenzó en 2005. En enero desplegó a 20 expertos en policía fronteriza de seguridad procedentes de Italia, España y Francia.

Durante el alto el fuego de febrero-marzo, la misión ayudó a 4.176 personas a salir de la Franja de Gaza, incluidos 1.683 pacientes médicos. Esos esfuerzos se detuvieron con la reanudación de los combates.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.