Líbano, Francia y Jordania buscan recaudar apoyo para atribulado ejército libanés

Los jefes de Estado de Líbano, Francia y Jordania se reunieron el jueves como parte de un esfuerzo por recabar apoyo para el atribulado ejército libanés.

Antes de las conversaciones en París, un comunicado de la oficina del presidente libanés Joseph Aoun indicó que los tres líderes abordarían la situación en el sur de Líbano y los planes para una presencia internacional allí después de que el mandato de la fuerza de paz de la ONU, conocida como UNIFIL, expire a finales de año.

Una conferencia de donantes para el empobrecido ejército libanés estaba prevista inicialmente para febrero, encabezada por Francia, Arabia Saudí y Estados Unidos. Sin embargo, se pospuso tras el estallido de la guerra de Irán y la más reciente ronda de la guerra entre Israel y Hezbollah.

No se ha anunciado una nueva fecha para la conferencia tras la reunión del jueves entre el presidente francés Emmanuel Macron, el rey Abdula II de Jordania y Aoun.

El ejército de Líbano se encuentra ahora atrapado entre el ejército israelí —que ocupa actualmente gran parte del sur de Líbano— y el grupo miliciano Hezbollah, que ha rechazado pedidos de entregar sus armas.

Israel y el Líbano anunciaron en junio un acuerdo marco según el cual Israel se retiraría gradualmente del sur de Líbano y el ejército libanés asumiría el control, mientras Hezbollah sería desarmado. La implementación del acuerdo se ha estancado.

Hezbollah quedó gravemente debilitado en la última guerra, que terminó en noviembre de 2024, y Líbano eligió posteriormente a Aoun y al primer ministro Nawaf Salam, quienes se comprometieron a desarmar a Hezbollah y a otros grupos armados no estatales en el país.

Israel y Estados Unidos han criticado a Líbano por no emprender acciones militares directas para obligar al grupo miliciano a desarmarse.

Funcionarios libaneses recelan de una confrontación entre el ejército y Hezbollah, por temor a causar una guerra civil. El gobierno también ha insistido en que necesita un ejército más grande y mejor equipado para desplegarse en todo Líbano y ganarse a los simpatizantes de Hezbollah, que cuestionan la capacidad del ejército para protegerlos.

El ejército del pequeño país mediterráneo está subfinanciado y mal equipado y, durante años, ha dependido en gran medida de donantes internacionales, en particular de Estados Unidos, Reino Unido, Francia e Italia.

Arabia Saudí había reservado inicialmente 3.000 millones de dólares en 2013 para apoyar al ejército libanés con armas francesas. Pero Arabia Saudí decidió detener la ayuda en 2016 a medida que Hezbollah crecía en poder político y se deterioraban los vínculos del gobierno libanés con el reino.

Muchos soldados han abandonado el ejército o han trabajado en empleos secundarios desde la crisis fiscal del país a finales de 2019, que afectó a instituciones estatales que antes ofrecían salarios y prestaciones decentes, y bloqueó los ahorros de millones de personas en los bancos. El ejército ha tenido dificultades para pagar adecuadamente los sueldos a medida que la inflación se dispara y los presupuestos estatales se reducen.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.