Expertos ONU ven posibles crímenes de guerra de EEUU en Irán y otras noticias de Oriente Medio

Expertos en derechos humanos designados por Naciones Unidas dijeron que existen “motivos razonables” para creer que Estados Unidos cometió crímenes de guerra en dos ataques en Irán el primer día de la guerra.

Mientras tanto, la Autoridad Palestina ha condenado la decisión de Estados Unidos de negar a sus funcionarios los visados necesarios para asistir a la próxima Asamblea General de la ONU. Y países que recientemente firmaron un pacto de defensa con Arabia Saudí pedían que terminase la escalada de combates en el vecino Yemen.

A continuación, un vistazo a las últimas noticias en Oriente Medio el jueves.

Expertos respaldados por la ONU examinan ataques de EEUU en Irán

Expertos en derechos humanos designados por el principal órgano de derechos humanos de la ONU señalaron que sus conclusiones se centran en dos ataques de Estados Unidos que mataron al menos a 178 civiles, entre ellos mujeres y niños, el primer día de la guerra en Irán.

Al menos un misil de Estados Unidos impactó contra la escuela Shajareh Tayyebeh en Minab, según una investigación de The Associated Press. El gobierno de Trump aún no ha asumido directamente la responsabilidad ni ha divulgado las conclusiones de una investigación del Pentágono sobre el bombardeo de la escuela.

El equipo respaldado por la ONU formuló las acusaciones de crímenes de guerra por el ataque contra la escuela, “claramente identificable”, y por otro ataque aéreo en el que los misiles dispersaron perdigones de tungsteno sobre un “complejo deportivo y una zona residencial claramente identificables” en la ciudad sureña de Lamerd.

La Autoridad Palestina objeta la decisión de EEUU sobre visas

La Autoridad Palestina condenó la negativa de Estados Unidos a conceder visados al presidente palestino, Mahmud Abás, y a otros funcionarios de la Autoridad Palestina antes de la Asamblea General de la ONU, y calificó las acciones de Israel como “la verdadera amenaza para la solución de dos Estados y las perspectivas de paz”.

La Autoridad administra partes de Cisjordania, ocupada por Israel. También rechazó las acusaciones de Estados Unidos de que ha glorificado el extremismo y se ha apartado del camino hacia la paz con Israel.

Su ministerio de Exteriores indicó que seguía comprometido con unas negociaciones estancadas desde hace tiempo, pero defendió sus esfuerzos por lograr el reconocimiento palestino a través de organismos y tribunales internacionales. Estados Unidos se opone a esa estrategia, al afirmar que “internacionaliza” el conflicto israelí-palestino y busca eludir las negociaciones.

Israel y Marruecos profundizan sus lazos diplomáticos

Israel y Marruecos dijeron que abrirán embajadas y ampliarán las relaciones establecidas en el marco de los Acuerdos de Abraham, negociados con mediación de Estados Unidos, mediante los cuales cuatro países árabes normalizaron relaciones con Israel en 2020.

Israel y Marruecos anunciaron la medida en una declaración conjunta con Estados Unidos, al señalar que integrar a Israel en el mundo árabe en un sentido más amplio “conducirá a la paz, la estabilidad y una prosperidad compartida”. Los Acuerdos de Abraham fueron un logro emblemático de política exterior del primer mandato del presidente Donald Trump.

Israel y Marruecos afrontan elecciones en las próximas semanas.

Aliados de Arabia Saudí piden calma en Yemen

Pakistán y Turquía, que recientemente firmaron un pacto de defensa con Arabia Saudí, han condenado los recientes ataques de los rebeldes hutíes respaldados por Irán en Yemen contra el reino.

El Ministerio turco de Defensa describió el pacto como de naturaleza defensiva, centrado en la disuasión colectiva, la cooperación militar y el fortalecimiento de las capacidades de defensa de los países. Indicó que los firmantes trabajaban para “institucionalizar” la alianza. Y un portavoz del Ministerio paquistaní de Exteriores afirmó que estaban en marcha los preparativos para establecer una secretaría.

___

Esta nota se actualizará a lo largo del día a medida que surjan nuevos acontecimientos.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.