La radiotelevisión pública de Irlanda boicoteará Eurovisión 2027 por la participación de Israel

Irlanda boicoteará el Festival de la Canción de Eurovisión por segundo año consecutivo en 2027 debido a la participación de Israel, dijo el jueves la televisora estatal.

RTE indicó el jueves que no enviará a ningún artista a la edición que se celebrará en Bulgaria y que no emitirá el espectáculo debido a la “espantosa y continua pérdida de vidas en Gaza”.

Irlanda fue uno de los cinco países —junto con España, Países Bajos, Islandia y Eslovenia— que se ausentaron de Eurovisión este año para protestar por la inclusión de Israel en el concurso musical paneuropeo.

La cadena neerlandesa AVROTROS anunció el mes pasado que también boicoteará la próxima edición del certamen y calificó a Eurovisión de “plataforma para la división”.

“AVROTROS no participará en el Festival de la Canción de Eurovisión en 2027 porque el evento ya no puede considerarse neutral, con un país participante aún involucrado en un conflicto militar a gran escala”, señaló.

Se espera que la competencia del próximo año se celebre en mayo en el balneario de Burgas, en la costa búlgara en el mar Negro.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.