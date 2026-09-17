Carney celebra la propuesta para que Canadá sea el primer miembro asociado de la UE

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, acogió el jueves una propuesta para que su país se convierta en el primer miembro asociado de la Unión Europea, pero afirmó que no pretendía que una alianza más estrecha creara un nuevo bloque que rivalizara con las grandes potencias mundiales.

Las declaraciones de Carney se produjeron luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugiriera que el acuerdo propuesto podría ser un “acto hostil” y amenazara con imponer fuertes aranceles al bloque europeo si consideraba que sus intenciones eran poco amistosas. Trump también calificó la idea de “ridícula”.

“Acogemos con satisfacción esta ambición”, dijo Carney ante el Parlamento Europeo en respuesta a la propuesta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la víspera.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.