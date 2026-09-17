Presidente Vucic inaugura una planta de ensamblaje de drones israelíes en Serbia

El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, dijo el jueves que inauguró una planta de ensamblaje de drones de fabricación israelí en el país balcánico para reforzar sus fuerzas armadas.

Vucic anunció en abril que Serbia produciría los drones de combate junto con Israel. El servicio regional de noticias BIRN reportó ese mismo mes que Yugoimport SDPR, el productor estatal serbio de armamento, abriría una planta de drones con Elbit Systems.

En una publicación en Instagram el jueves, Vucic señaló que la nueva fábrica empleará a unas 100 personas y producirá “el equipamiento más moderno” para el ejército serbio y las fuerzas armadas de otros países.

No se revelaron más detalles sobre la fábrica. Vucic indicó en su publicación que no pudo invitar a la prensa debido a la “confidencialidad del proceso de producción”.

“Nuetros planes son ambiciosos”, escribió el mandatario. “Creemos que con nuestros socios israelíes abriremos al menos tres fábricas más en toda Serbia”.

Videos publicados en Instagram mostraban al presidente populista visitando la planta, inspeccionando y operando brevemente un dron.

“Ahora pueden ver cómo se usa el dron y cómo funciona", dijo. "Entran por las ventanas y persiguen al enemigo, son increíblemente eficientes”.

“Estoy muy feliz de que hayamos alcanzado este nivel de desarrollo”, expresó agregando que las ojivas se producirán en la fábrica de armas serbia Krusik.

En el video, Vucic aparece escuchando a un empleado serbio que le explica el funcionamiento del aparato. “Parece aún más complicado de lo que esperaba”, respondió el mandatario.

El líder serbio enfrenta unas importantes elecciones parlamentarias anticipadas el 25 de octubre, que pondrán a prueba su férreo control tras casi dos años de protestas antigubernamentales.

Serbia encargó 12 aviones Rafale de fabricación francesa en 2024 en un intento por modernizar su flota, en un intento del gobierno de Vucic para reforzar sus fuerzas armadas. Belgrado también ha adquirido equipo militar de China y Rusia, manteniendo estrechos vínculos con esos dos países pese a que formalmente busca ingresar en la Unión Europea.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.