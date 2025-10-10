Legisladores de Kosovo rompen estancamiento de ocho meses con elección de serbio étnico al liderazgo

El Parlamento de Kosovo puso fin el viernes a un estancamiento político de ocho meses al elegir a su liderazgo completo, incluyendo a un representante de la minoría étnica serbia, despejando el camino para la formación de un nuevo gobierno.

Aunque el Parlamento eligió al resto de su equipo principal en agosto, incluyendo a un presidente del Movimiento de Autodeterminación (Vetevendosje!) de izquierda, no había logrado elegir a un representante de la minoría étnica serbia, como lo requiere la constitución.

En la votación del viernes, Nenad Rasic, de un pequeño partido étnico serbio llamado Por la Libertad, Justicia y Supervivencia, fue elegido como vicepresidente con 71 votos a favor. Los nueve legisladores del principal partido serbio, Srpska Lista, votaron en contra y 24 miembros de dos partidos étnicos albaneses más pequeños de derecha se abstuvieron.

Srpska Lista, que ganó nueve de los 10 escaños reservados para la minoría étnica serbia, es considerado muy cercano al presidente serbio Aleksandar Vucic y su gobierno en Belgrado. Los albaneses de Kosovo ven esa relación como propensa a incitar tensiones étnicas.

El avance se produjo tras un fallo del Tribunal Constitucional el miércoles que instaba a los legisladores a resolver el estancamiento en un plazo de 12 días.

La votación del viernes rompe un prolongado impasse que comenzó tras las elecciones inconclusas del 9 de febrero. Vetevendosje!, liderado por el primer ministro interino Albin Kurti, ganó 48 escaños de 120, bajando de 58 en la elección anterior y quedando muy por debajo de los 61 miembros necesarios para gobernar solo.

El partido de Kurti y los principales grupos de oposición han descartado consistentemente formar una coalición.

Como líder del partido más grande, Kurti recibirá un mandato para formar un gabinete en un plazo de 15 días, que luego debe ser aprobado por el Parlamento. Sin embargo, si falla dos veces, Kosovo podría celebrar elecciones anticipadas.

Se necesita urgentemente un nuevo gobierno para abordar los desafíos económicos y reiniciar las conversaciones estancadas, facilitadas por la Unión Europea, sobre la normalización con Serbia. Kosovo también enfrenta elecciones municipales el 12 de octubre.

Alrededor de 11.400 personas murieron, mayormente de la mayoría étnica albanesa de Kosovo, en la guerra de 1998-1999 en Kosovo, que anteriormente era una provincia de Serbia. Una campaña aérea de la OTAN de 78 días puso fin a los combates y expulsó a las fuerzas serbias.

Kosovo, que declaró su independencia de Serbia en 2008, sigue siendo un punto focal de tensiones regionales. Mientras que la mayoría de las naciones occidentales reconocen la independencia, Serbia, junto con Rusia y China, no lo hace.

___________________________________

Semini reportó desde Tirana, Albania.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.