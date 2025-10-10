Venezuela solicita reunión de emergencia del Consejo de Seguridad por acciones militares de EEUU

El gobierno de Venezuela solicitó el jueves una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para discutir las acciones militares de Estados Unidos frente a la costa del país sudamericano en las últimas semanas.

Venezuela presentó la solicitud en una carta dirigida al embajador de Rusia ante Naciones Unidas y presidente del consejo, Vassily Nebenzia, en la que acusó al gobierno estadounidense de tratar de derrocar al mandatario venezolano Nicolás Maduro, y de amenazar “la paz, la seguridad y la estabilidad regionales e internacionales”.

El gobierno de Maduro también expresó su expectativa de un "ataque armado" contra Venezuela en “muy corto plazo”.

La solicitud se produjo un día después de que el Congreso de Estados Unidos votó en contra de una iniciativa que habría limitado la capacidad del presidente Donald Trump para usar fuerza militar letal contra narcotraficantes. Hasta el momento, el ejército estadounidense ha llevado a cabo cuatro ataques en aguas del Caribe desde que incrementó su presencia marítima para lo que Trump ha declarado como un "conflicto armado" con los cárteles del narcotráfico.

Sin embargo, el gobierno de Maduro sostiene que la Casa Blanca utiliza al narcotráfico como una excusa para la operación.

“El fin ulterior sigue siendo el mismo que ha marcado el accionar de los Estados Unidos de América a Venezuela desde hace más de 26 años: avanzar sus políticas de ‘cambio de régimen’ con el fin de hacerse del control de los vastos recursos naturales que se encuentran en territorio venezolano”, señaló Samuel Moncada, embajador de Venezuela ante la ONU, en su misiva.

La solicitud de Venezuela no menciona a las 21 personas que han muerto en los cuatro ataques contra embarcaciones que, según Estados Unidos, transportaban drogas. El gobierno de Trump afirma que tres de esos barcos zarparon desde Venezuela.

Rusia ha sido aliado de Venezuela desde hace tiempo.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.