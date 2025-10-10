Ataques aéreos rusos causan daños y al menos nueve heridos en Kiev

Ataques aéreos rusos hirieron al menos a nueve personas y causaron daños en edificios residenciales y apagones en parte de la capital de Ucrania, Kiev, informaron las autoridades el viernes.

Los equipos de rescate sacaron a más de 20 personas de un edificio de apartamentos de 17 pisos mientras las llamas envolvían la sexta y la séptima planta. Cinco personas fueron hospitalizadas y otras fueron atendidas en el lugar, agregaron las autoridades.

El ataque nocturno fue el último de una serie de operativos en Kiev. Las fuerzas rusas han intensificado los ataques con drones y misiles contra ciudades ucranianas en los últimos meses, a menudo dirigidos contra la infraestructura energética y zonas civiles.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, indicó que el ataque del viernes dejó sin electricidad a ambos lados de la ciudad, dividida por el río Dnipro, e interrumpió el suministro de agua.

