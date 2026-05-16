La policía de Londres se prepara para un día ajetreado con 2 marchas y una final de fútbol

La policía patrullaba las calles de Londres mientras miles de personas llegaron a la capital del Reino Unido el sábado para participar en dos grandes manifestaciones, y miles de aficionados al fútbol se congregaron para la final de la Copa de la Liga inglesa en el estadio de Wembley.

Se han desplegado vehículos blindados, caballos policiales, perros, drones y helicópteros, junto con al menos 4.000 agentes, mientras la Policía Metropolitana busca evitar enfrentamientos. Cientos más permanecen en alerta.

La policía estableció rutas para mantener separados a quienes marcharon en apoyo de una protesta organizada por el agitador de extrema derecha Stephen Yaxley-Lennon, más conocido por su seudónimo Tommy Robinson, y la manifestación anual para conmemorar la Nakba, el término árabe para “catástrofe” que marca el éxodo de unos 700.000 palestinos de lo que hoy es Israel en 1948.

La policía estimaba la llegada de unas 50.000 personas a la marcha “Unite the Kingdom” de Yaxley-Lennon, y de otras 30.000 a la concentración por la Nakba.

A primera hora de la tarde, la policía informó de que 11 personas habían sido detenidas por diversos delitos.

Las marchas tuvieron lugar en un momento particularmente radicalizado de la política nacional, con los extremos de la derecha y la izquierda avanzando por todo el Reino Unido en las elecciones de la semana pasada.

Los que protestan están motivados por una variedad de cuestiones, incluyendo la indignación por el número de posibles solicitantes de asilo que cruzan peligrosamente el Canal de la Mancha desde la costa francesa hasta el Reino Unido en pequeñas embarcaciones, hasta las acciones de Israel en Gaza que han devastado el enclave palestino y causado, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, más de 72.700 personas,

A medida que avanzaban las marchas durante la tarde, la policía dijo que estaría atenta a que grupos disidentes entren en contacto.

Proteger el orden público

Se ha indicado a los fiscales que consideren si las pancartas, banderolas y cánticos de protesta vistos en redes sociales podrían constituir delitos de incitación al odio durante las concentraciones.

“Esto no tiene que ver con restringir la libertad de expresión”, manifestó el director del Servicio de la Fiscalía de la Corona, Stephen Parkinson. “Se trata de prevenir los delitos de odio y proteger al público, particularmente en un momento de tensiones elevadas”.

El gobierno británico también ha impedido que 11 ciudadanos extranjeros entren en el país para la concentración “Unite the Kingdom”. Entre las figuras de derecha que afirman que se les prohibió la entrada figuran el político polaco Dominik Tarczynski, el político belga Filip Dewinter, la comentarista anti Islam Valentina Gomez y la activista neerlandesa Eva Vlaardingerbroek.

“Bloquearemos a quienes entren en el Reino Unido y busquen incitar al odio y a la violencia”, declaró el primer ministro Keir Starmer. “Cualquiera que se proponga sembrar el caos en nuestras calles, intimidar o amenazar a alguien, puede esperar enfrentarse a todo el peso de la ley”.

Starmer visitó el viernes el centro de mando de la Policía Metropolitana para hablar sobre los dispositivos de seguridad para las concentraciones junto con el comisionado de la Met, Mark Rowley, y el alcalde de Londres, Sadiq Khan.

El reconocimiento facial en vivo se utilizará por primera vez en una operación de vigilancia policial de una protesta, con cámaras instaladas en el barrio de Camden, en el norte de Londres, que no está en la ruta de la marcha “Unite the Kingdom”, pero que se espera que sea utilizado por muchas de las personas que asistan al evento.

Más al norte en la capital, en Wembley, la policía espera que la final de la Copa FA entre Chelsea y Manchester City transcurra sin incidentes. Se espera la asistencia de 90.000 aficionados.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.