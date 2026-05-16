Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Israel dice que mató al líder del ala militar de Hamás, artífice de ataques del 7 de octubre

MOR-GEN ORIENTE MEDIO-GUERRA-GAZA
MOR-GEN ORIENTE MEDIO-GUERRA-GAZA (AP)

Israel dijo que mató al líder del ala militar de Hamás, uno de los artífices de los ataques del 7 de octubre de 2023 que desencadenaron la guerra en Gaza.

Izz al-Din al-Haddad murió en un ataque en Ciudad de Gaza el viernes, explicó el ejército. Era uno de los últimos comandantes de alto rango del brazo militar de Hamás que habían dirigido la planificación y ejecución de los ataques del 7 de octubre, encabezados por el grupo insurgente, contra Israel.

Haddad asumió el cargo tras la muerte de su predecesor, Mohammed Sinwar, de acuerdo con funcionarios israelíes. La familia de Haddad confirmó su muerte a The Associated Press el sábado.

La muerte se produjo en un momento en que el alto el fuego entre Israel y Hamás sigue siendo frágil, mientras cuestiones clave como el desarme de Hamás frenan el avance del acuerdo.

___

Relacionados

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in