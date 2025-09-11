Italia pide a Israel respetar los derechos de ciudadanos suyos en flotilla

Italia ha instado a Israel a respetar los derechos de los italianos que participan en una flotilla activista que busca romper el bloqueo israelí de Gaza, después de que el último barco fuera atacado con dispositivos incendiarios en aguas tunecinas.

El ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Tajani, informó al parlamento el jueves que Italia estaría monitoreando la flotilla y proporcionando asistencia consular y diplomática a los 58 italianos que participan, incluidos algunos legisladores.

“Nuestra embajada en Tel Aviv, bajo mi instrucción, habló con las autoridades israelíes sobre el respeto de los derechos de todos los conciudadanos que forman parte de la flotilla, incluidos varios miembros del parlamento”, afirmó Tajani. “También llamé al ministro de Relaciones Exteriores (Gideon) Saar para informarle personalmente sobre el asunto”.

Habló horas antes de que otros barcos participantes en la flotilla zarparan desde Siracusa, Sicilia.

La Flotilla Global Sumud declaró el miércoles que fue atacada con dispositivos incendiarios por segunda noche consecutiva cuando un dron apuntó a uno de sus barcos que estaba atracado en aguas tunecinas.

El grupo compartió imágenes de CCTV que mostraban a personas a bordo del “Alma” con bandera británica gritando “fuego” y señalando al cielo. Proyectiles en llamas cayeron sobre la cubierta, explotando y provocando un incendio. Nadie resultó herido.

El ataque parecía similar al de la noche anterior en el buque “Family” con bandera portuguesa. Tajani dijo que el ministerio estaba siguiendo de cerca el progreso de la flotilla y manteniéndose “en estrecho contacto” con el portavoz italiano del grupo.

Los participantes de la flotilla han informado haber visto drones en los momentos previos a los ataques y en otros momentos durante el viaje desde Barcelona.

Tanto el Alma como el Family eran barcos nodriza de la misión, proporcionando apoyo y provisiones a embarcaciones más pequeñas y transportando a los miembros más destacados de la flotilla, incluida la activista sueca Greta Thunberg y la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.

El Ministerio del Interior de Túnez describió el ataque del miércoles como un “acto premeditado” y dijo en un comunicado que se estaba llevando a cabo una investigación para determinar quién estaba detrás. No dio más detalles.

Aunque no proporcionaron pruebas concretas, algunos activistas culparon a Israel, que en el pasado ha interceptado otros barcos activistas que buscaban llegar a Gaza por mar. Israel no ha respondido a las acusaciones. Anteriormente ha desestimado las flotillas como maniobras publicitarias, diciendo que el bloqueo es necesario para prevenir el contrabando, particularmente de armas.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.