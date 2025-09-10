La flotilla de ayuda a Gaza de Greta Thunberg denuncia ataque de un segundo dron frente a la costa de Túnez

Un segundo barco de una flotilla de ayuda con destino a Gaza, que transportaba a activistas entre ellos Greta Thunberg, fue alcanzado por un “dron sospechoso”, según denunció el grupo.

Activistas y cooperantes que viajan como parte de la Global Sumud Flotilla (GSF) aseguraron que la embarcación Alma que navega bajo bandera británica, fue “atacada” mientras estaba atracada en aguas tunecinas la mañana del miércoles. El grupo señaló que nadie resultó herido, aunque el buque sufrió daños por fuego en la cubierta superior.

El hecho ocurrió apenas un día después de que el barco Familia Madeira, conocido como “Family Boat” y que se cree transportaba al comité directivo del grupo, incluida Thunberg, fuera presuntamente alcanzado de manera similar mientras estaba atracado cerca del puerto tunecino de Sidi Bou Said. No obstante, el gobierno de Túnez afirmó el martes que esa versión “carece de fundamento” y atribuyó el incendio a un problema interno de la propia embarcación.

En un video publicado en la cuenta de Instagram de la GSF, se muestra un objeto en llamas cayendo sobre la cubierta del barco antes de explotar, mientras varias personas corren para ponerse a salvo. Mediante una fotografía compartida más tarde, el grupo mostró restos encontrados en la cubierta del Alma tras el presunto ataque.

open image in gallery Los barcos de la Global Sumud Flotilla permanecen fondeados frente a las costas de Túnez ( AP )

“Tras el ataque con dron a uno de los barcos de la Global Sumud Flotilla, los tripulantes recuperaron un dispositivo electrónico carbonizado de la cubierta”, escribió el grupo. “Si bien la investigación aún está en curso, la presencia de dicho dispositivo ofrece más indicios de que la embarcación fue atacada deliberadamente”.

La flotilla realiza lo que el grupo describe como una “misión pacífica”, con el objetivo de romper el bloqueo naval de Israel y llevar ayuda a la asediada Franja de Gaza. Está previsto que arribe a finales de este mes, aunque es probable que las fuerzas israelíes intercepten los barcos antes de que puedan llegar al enclave.

Según informó el diario israelí Israel Hayom, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, estaría elaborando planes para arrestar a Greta Thunberg y confiscar la flotilla, con la intención de convertir los barcos en una flota policial.

En un comunicado, la Global Sumud Flotilla (GSF) confirmó: “El 9 de septiembre, otro barco de nuestra flota —el “Alma”— fue atacado por un dron mientras estaba atracado en aguas tunecinas.”

“El barco, que navega bajo bandera británica, sufrió daños por fuego en su cubierta superior. El incendio ya fue extinguido y todos los pasajeros y la tripulación se encuentran a salvo. Actualmente, se lleva a cabo una investigación y, cuando haya más información disponible, se dará a conocer de inmediato”.

open image in gallery El grupo afirmó que el “Family Boat” fue alcanzado en la noche del lunes ( Global Sumud Flotilla )

Añadieron que el presunto ataque “marca el segundo de este tipo en dos días”.

“Estos ataques repetidos ocurren en medio de una intensificación de la agresión israelí contra los palestinos en Gaza y son un intento orquestado de distraer y frustrar nuestra misión”, continúa. “La Global Sumud Flotilla sigue adelante sin inmutarse. Nuestro viaje pacífico para romper el asedio ilegal de Israel sobre Gaza y mostrar una solidaridad inquebrantable con su pueblo avanza con determinación y firmeza”.

Esto ocurre después de que Greta Thunberg, junto con otros activistas, fuera arrestada por fuerzas israelíes en junio tras intentar romper el bloqueo naval. Su barco fue abordado por militares que los llevaron a Israel, donde fueron detenidos y finalmente expulsados.

The Independent se puso en contacto con el gobierno de Túnez para obtener comentarios.

Traducción de Leticia Zampedri