Israel llora a 3 soldados devueltos por Hamás mientras los arrestos de exmilitares sacuden al país

Israel dijo el lunes que los restos de tres rehenes devueltos desde Gaza la noche anterior pertenecen a soldados que fueron asesinados en el ataque liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra. La identificación positiva supuso otro avance para el frágil alto el fuego mediado por Estados Unidos.

Desde que el alto el fuego entró en vigor el 10 de octubre, los milicianos palestinos han entregado los restos de 20 rehenes. Aún quedan ocho en Gaza.

La última devolución de rehenes se produjo mientras Israel se veía sacudido por un escándalo político que involucraba a la exjefa legal del ejército israelí, quien fue arrestada durante la noche después de admitir haber filtrado un video de soldados israelíes agrediendo a un detenido palestino, según informes de los medios. Un exfiscal militar jefe también fue arrestado, según los reportes.

Los dos debían comparecer ante el tribunal el lunes. Las autoridades no hicieron comentarios de inmediato.

Liberación lenta de cuerpos

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, identificó a los tres rehenes devueltos como el capitán Omer Neutra, un estadounidense-israelí, el sargento Oz Daniel y el coronel Assaf Hamami. Un comunicado anterior de Hamás dijo que sus restos fueron encontrados el domingo en un túnel en el sur de Gaza.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que había hablado con la familia de Neutra, describiendo su alivio y dolor. “Estaban emocionados, en un sentido, pero en otro sentido, obviamente, no es tan bueno”, dijo Trump.

Los milicianos han liberado uno o dos cuerpos cada pocos días. Israel ha exigido un progreso más rápido, y en ciertos casos ha dicho que los restos no eran de ningún rehén. Hamás ha dicho que el trabajo se complica por la devastación generalizada.

Israel, a su vez, ha ido entregando los restos de 15 palestinos por cada rehén israelí devuelto. Los funcionarios de salud en Gaza han tenido dificultades para identificar cuerpos sin acceso a kits de ADN.

Solo 75 de los 225 cuerpos palestinos devueltos desde que comenzó el alto el fuego han sido identificados, según el Ministerio de Salud de Gaza. El Ministerio ha publicado fotos de los restos en línea y ha utilizado proyectores para mostrar las imágenes en las paredes del hospital Nasser, todo con la esperanza de que las familias los reconozcan.

Arrestos de 2 exmandos militares sacuden a Israel

El arresto de la general de división Yifat Tomer-Yerushalmi, la exjefa legal de las fuerzas israelíes, se produjo apenas días después de que hiciera la sorprendente admisión de que era responsable de filtrar un video que mostraba a soldados israelíes agrediendo sexualmente a un detenido palestino y renunciara a su cargo.

El arresto siguió a una búsqueda frenética el domingo a lo largo de la playa de Tel Aviv por Tomer-Yerushalmi, después de que su familia expresara preocupaciones por su seguridad y la policía encontrara su coche abandonado a lo largo de la costa, informó el Canal 12 de Israel. La policía dijo que fue encontrada poco después de que comenzara la búsqueda.

El exfiscal militar jefe, el coronel Matan Solomesh, también fue arrestado, informó la Radio del Ejército de Israel.

¿Quiénes eran los rehenes devueltos?

El estadounidense-israelí, Neutra, tenía 21 años cuando murió. En el ataque del 7 de octubre de 2023 fue secuestrado junto con el resto de la tripulación de su tanque. En diciembre de 2024, el ejército anunció que Neutra había sido asesinado en el ataque que inició la guerra.

Los padres de Neutra fueron una presencia regular en protestas en Estados Unidos e Israel, y se dirigieron a la Convención Nacional Republicana el año pasado.

Los milicianos tomaron el cuerpo de Daniel, de 19 años, de su tanque, junto con otros tres. Le sobreviven sus padres y su hermana melliza.

Hamami comandaba la brigada sur de Israel en la división de Gaza y murió temprano el 7 de octubre de 2023, en combates para defender el kibutz Nirim.

Según los medios israelíes, Hamami fue la primera persona en el ejército en declarar que Israel estaba en guerra, menos de 10 minutos después de que comenzara el ataque. Hamami y dos de sus soldados fueron asesinados y sus cuerpos llevados a Gaza. Los restos de los otros dos soldados fueron recuperados en julio de 2024. A Hamami le sobreviven su esposa y tres hijos.

Estado del alto el fuego

El intercambio de restos de rehenes por cuerpos palestinos ha sido la parte central de la fase inicial del alto el fuego mediado por Estados Unidos. El plan de 20 puntos incluye la formación de una fuerza internacional de estabilización de socios árabes y otros que trabajaría con Egipto y Jordania para asegurar las fronteras de Gaza y garantizar que se respete el alto el fuego.

Varias naciones han mostrado interés en participar en una fuerza de paz, pero han pedido un mandato claro del Consejo de Seguridad de la ONU antes de comprometer tropas.

Otras preguntas difíciles incluyen el desarme de Hamás y la gobernanza de una Gaza de posguerra, así como cuándo y cómo se incrementará la ayuda humanitaria.

La secretaria británica de Exteriores, Yvette Cooper, visitará Jordania el lunes y pedirá a Israel que permita llevar más ayuda a Gaza. Se espera que visite un almacén donde la ayuda británica permanece atascada esperando para entrar a Gaza.

Antes de la visita, Cooper dijo que “el apoyo humanitario se necesita con desesperación y la gente de Gaza no puede permitirse esperar”.

“Siguiendo el proceso de paz liderado por Estados Unidos y los planes para un aumento sustancial de la ayuda para Gaza, necesitamos un aumento en los cruces, una aceleración en el levantamiento de restricciones y más agencias capaces de entrar con ayuda”, dijo Cooper.

Cooper también anunció que Reino Unido proporcionará un apoyo humanitario adicional de 6 millones de libras (7,9 millones de dólares) para Gaza, proporcionado por el Fondo de Población de la ONU.

La guerra más mortífera y destructiva jamás librada entre Israel y Hamás comenzó con el ataque liderado por Hamás en 2023 que mató a unas 1.200 personas y tomó a otras 251 como rehenes.

La ofensiva militar de Israel ha matado a más de 68.800 palestinos en Gaza, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no distingue entre civiles y combatientes. El ministerio, parte del gobierno dirigido por Hamás y compuesto por profesionales médicos, mantiene registros detallados considerados generalmente confiables por expertos independientes.

Israel, que ha negado las acusaciones de una comisión de investigación de la ONU y otros de cometer genocidio en Gaza, ha disputado las cifras del ministerio sin proporcionar un conteo alternativo.

Los periodistas de Associated Press Melanie Lidman en Tel Aviv, Israel; Natalie Melzer en Nahariya, Israel; Jill Lawless en Londres y Aamer Madhani en West Palm Beach, Florida, contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.