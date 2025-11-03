Stay up to date with notifications from The Independent

Fotos AP: De México a Alemania, las celebraciones del Día de Muertos

The Associated Press
Domingo, 02 de noviembre de 2025 21:16 EST

Personas de todo el mundo están celebrando el Día de Muertos, combinando rituales precolombinos con la observancia católica romana del Día de Todos los Santos el 1 de noviembre y el Día de los Fieles Difuntos el 2 de noviembre.

La festividad, conocida como Día de Muertos, es particularmente popular en México, pero también se celebra en otros países como Estados Unidos y Alemania.

___

Esta es una galería de fotos elaborada por los editores de fotografía de Associated Press.

___

Relacionados

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

