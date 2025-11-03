Fotos AP: De México a Alemania, las celebraciones del Día de Muertos

Personas de todo el mundo están celebrando el Día de Muertos, combinando rituales precolombinos con la observancia católica romana del Día de Todos los Santos el 1 de noviembre y el Día de los Fieles Difuntos el 2 de noviembre.

La festividad, conocida como Día de Muertos, es particularmente popular en México, pero también se celebra en otros países como Estados Unidos y Alemania.

___

Esta es una galería de fotos elaborada por los editores de fotografía de Associated Press.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.