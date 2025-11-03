La policía británica acusa a un hombre de intento de asesinato por apuñalar a 11 personas en un tren

La policía británica acusó el lunes a un hombre de 32 años de intento de asesinato por un ataque con arma blanca en un tren que hirió a 11 personas.

La Policía de Transporte Británica informó que Anthony Williams está acusado de 10 cargos de intento de asesinato, uno de lesiones y uno de posesión de un arma blanca por el ataque del sábado.

También está acusado de intento de asesinato por un incidente separado en la estación de tránsito Pontoon Dock en Londres, ocurrido más temprano el mismo día.

Williams, de la ciudad de Peterborough en el este de Inglaterra, debe comparecer ante el tribunal el lunes.

La serie de apuñalamientos, que duró unos minutos, sembró el miedo y el pánico en un tren con destino a Londres el sábado. El sospechoso fue detenido cuando el tren realizó una parada de emergencia en la ciudad de Huntingdon, en el este de Inglaterra.

Once personas fueron hospitalizadas, y una de ellas, un miembro del personal del tren, permanece en condición crítica pero estable.

La policía dice que no están tratando el incidente como un acto de terrorismo.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.