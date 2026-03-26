Irán y EEUU endurecen posturas mientras Teherán mantiene el control en el estrecho de Ormuz

Irán y Estados Unidos endurecieron sus posiciones mientras la diplomacia destinada a alcanzar un alto el fuego en la guerra en Oriente Medio parecía flaquear el jueves. Teherán tomó medidas para formalizar su control sobre el crucial estrecho de Ormuz, mientras Washington se preparaba para la llegada de sus fuerzas de combate a la región, que podrían desplegarse sobre el terreno en la República Islámica.

Irán está instaurando un régimen “de ‘peaje’ de facto”, según expertos del sector, y algunos barcos pagan en yuanes chinos para atravesar el estrecho, por donde en tiempos de paz pasa el 20% de todo el petróleo y gas natural comercializados en el mundo.

Mientras, un grupo de ataque encabezado por el buque de asalto anfibio USS Tripoli se acercaba a Oriente Medio con unos 2.500 marines a bordo. Además, se ha ordenado el despliegue en la región de al menos 1.000 paracaidistas de la 82ª División Aerotransportada.

Los movimientos de tropas no suponen que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vaya a intentar usar la fuerza para obligar a Irán a abrir el estrecho y a frenar sus ataques a los estados árabes del golfo Pérsico.

Trump ya desplegó anteriormente una gran fuerza en el Caribe antes de que el ejército estadounidense capturara al expresidente de Venezuela Nicolás Maduro en enero. En la situación actual, se considera que Washington se centra en la posibilidad de tomar la terminal petrolera iraní en la isla de Kharg u otros sitios cercanos al estrecho.

El almirante de la Marina de Estados Unidos Brad Cooper, que comanda a las fuerzas estadounidenses en la región, afirmó que sus tropas han atacado más de 10.000 objetivos desde que Israel y Washington iniciaron la guerra el 28 de febrero, destruyendo el 92% de los buques más grandes de Irán y más de dos tercios de las instalaciones de producción de misiles, drones y material naval de la República Islámica.

“No hemos terminado aún”, manifestó Cooper, jefe del Comando Central de Estados Unidos, en un mensaje en video. “Vamos camino de eliminar por completo el amplio aparato militar de Irán”.

Irán operaría el estrecho de Ormuz como un “peaje” de facto

Con su control absoluto del tráfico que pasa por el estrecho de Ormuz, que conecta el golfo Pérsico con el océano abierto, Irán ha estado vetando a embarcaciones que considera vinculados al esfuerzo bélico de Estados Unidos e Israel, pero deja pasar a otras a cuentagotas.

Las agencias noticiosa Fars y Tasnim, ambas cercanas a la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán, citaron al legislador Mohammadreza Rezaei Kouchi diciendo que el Parlamento trabaja para formalizar el proceso de cobro tarifas para permitir el paso de los barcos.

“Nosotros les proporcionamos seguridad, y es natural que los barcos y los petroleros deban pagar esas tarifas”, apuntó de acuerdo con los reportes.

Lloyd’s List Intelligence calificó la medida como un “régimen de ‘peaje’ de facto”.

La firma de inteligencia marítima indicó que los buques deben facilitar sus manifiestos, datos de la tripulación y su destino a la Guardia iraní para la revisión de sanciones, controles de alineación de carga —que actualmente priorizan el petróleo por encima de las demás mercancías—, y para lo que se describe como una “evaluación geopolítica”.

“Aunque no todos los barcos pagan un peaje directo, al menos dos embarcaciones sí lo han hecho y el pago se liquida en yuanes”, señaló Lloyd’s List, en referencia a la moneda china.

El control de Teherán sobre el estrecho y los implacables ataques a la infraestructura energética regional han disparado los precios del petróleo y avivaron los temores a una crisis energética global. El crudo Brent, el referente internacional, cotizaba a 104 dólares a primera hora del jueves, más de un 40% más que el día que comenzó la guerra.

“Para que quede absolutamente claro, esta guerra es una catástrofe para las economías mundiales”, dijo a reporteros el ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, durante una visita a Australia.

EEUU afirma que las negociaciones continúan; Irán, que no hay conversaciones

Washington, utilizando a Pakistán como intermediario, ha entregado a Irán una propuesta de alto el fuego de 15 puntos que incluye la reapertura del estrecho de Ormuz.

En su intervención en un acto de recaudación de fondos el miércoles por la noche en Washington, Trump insistió en que Irán sigue queriendo llegar a un acuerdo.

“Están negociando, por cierto, y tienen muchas ganas de llegar a un acuerdo, pero tienen miedo de decirlo porque creen que su propio pueblo los matarán”, aseveró Trump.

Pero el ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, dijo en una entrevista en la televisora estatal que su gobierno no ha entablado conversaciones para poner fin a la guerra, “y no planeamos ninguna negociación”.

Araghchi afirmó que la Casa Blanca había intentado enviar mensajes a Irán a través de otras naciones, “pero eso no es una conversación ni una negociación”.

Press TV, el canal en inglés de la televisión estatal iraní, indicó que Irán tiene su propia propuesta de cinco puntos, que incluye la “soberanía sobre el estrecho de Ormuz”.

Oleada de ataques aéreos israelíes mientras Irán dispara a sus vecinos

Israel dijo que, a primera hora del jueves, lanzó una andanada de ataques contra infraestructura iraní y en Teherán se escucharon las defensas antiaéreas, al tiempo que se reportaron intensos bombardeos en los alrededores de Isfahán, una ciudad a unos 330 kilómetros (205 millas) al sur de la capital iraní.

Isfahán alberga una importante base aérea iraní y otras instalaciones militares, así como uno de los sitios nucleares bombardeados por Estados Unidos durante la guerra de 12 días entre Israel e Irán en junio.

Las sirenas sonaron muy temprano el jueves por la mañana en partes de Tel Aviv y en ciudades del centro de Israel. Los equipos de rescate dijeron que dos personas resultaron heridas en una explosión en Kfar Qasim.

El Ministerio de Defensa de Arabia Saudí informó que interceptó varios drones sobre su provincia oriental, rica en petróleo; las defensas antiaéreas de Emiratos Árabes Unidos también se activaron para interceptar fuego entrante, y Bahrein dijo que extinguió un incendio en el vecindario donde está su aeropuerto internacional.

Desde que comenzó la guerra, más de 1.500 personas han muerto en Irán, según su Ministerio de Salud. En Israel, 20 personas han muerto —y dos soldados en Líbano—, además de al menos 13 efectivos del ejército de Estados Unidos y más de una docena de civiles en la Cisjordania ocupada y en estados árabes del golfo.

Cerca de 1.100 personas han pedido la vida en Líbano, de acuerdo con las autoridades. En Irak, donde grupos insurgentes respaldados por Teherán han entrado en conflicto, han muerto 80 miembros de las fuerzas de seguridad.

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Rising informó desde Bangkok. Los periodistas de The Associated Press Rod McGuirk en Melbourne, Australia, y Giovanna Dell'Orto en Miami, Florida, contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.