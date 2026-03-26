Gobierno venezolano rechaza la propuesta de Machado de privatizar la industria petrolera

El gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, repudió el miércoles la propuesta de privatizar la industria petrolera de Venezuela, apenas un día después que la opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, presentó un plan que apunta a reducir drásticamente el papel del Estado venezolano en el sector energético.

En un comunicado divulgado en su canal de Telegram y sin mencionar a Machado, el ministerio de Comunicación e Información rechazó “las infelices declaraciones emitidas por una vocera del extremismo venezolano desde el extranjero, en las que expresa la intención de privatizar la industria de los hidrocarburos” como “si fuese de su propiedad y arrogándose una representación de la que carece”.

“La importancia del petróleo para Venezuela nunca podrá ser disminuida por quien no tiene y nunca tendrá autoridad real ni moral para hablar de nuestra industria”, acotó el escrito.

La ley busca impulsar el incremento en la producción de petróleo y abrir el sector a la inversión privada local y extranjera, entre otros cambios que sirvan de garantía para las principales petroleras estadounidenses que dudan en regresar al país.

En tanto, la presidenta en funciones ha dejado en claro que los yacimientos petroleros y otros activos seguirán siendo propiedad del Estado venezolano.

Machado presentó un plan energético, ajeno a las autoridades venezolanas, en el marco del foro mundial de energía CERAWeek realizado en la ciudad estadounidense de Houston, en el que destacó que el Estado venezolano se haría a un lado y se allanaría el camino para que el sector petrolero se vuelva completamente privado. El papel del Estado será “estrictamente el de regulador”.

La reforma de la Ley de Hidrocarburos --si bien redujo de manera importante el rígido control estatal sobre las operaciones petroleras vigente en las últimas dos décadas-- deja en claro que los yacimientos petroleros, entre otros activos, seguirán siendo propiedad del Estado venezolano.

En febrero, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, se reunió con Rodríguez como parte de las acciones para avanzar con los planes del presidente estadounidense Donald Trump de reconstruir la alicaída industria petrolera venezolana.

Wright viajó a Venezuela apenas después de que Rodríguez promulgó la reforma de la ley.

En respuesta, el Departamento del Tesoro comenzó oficialmente a flexibilizar las sanciones a los hidrocarburos venezolanos, que en su momento paralizaron la industria, y amplió la capacidad de las compañías energéticas estadounidenses para operar en Venezuela.

Trump se ha propuesto asumir el control de las exportaciones de productos petroleros venezolanos y mineros para asegurar, según dice, que beneficien al pueblo de Venezuela, así como fortalecer ambas industrias, atrayendo inversión extranjera al país sudamericano.

“Al denunciar esta acción demagógica e ilegal… reafirmamos nuestra plena disposición de trabajar, en el marco de la soberanía y las leyes… con los actores económicos nacionales e internacionales para el desarrollo y progreso del sector y del país”, agregó el Ministerio.