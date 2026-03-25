Avalancha en una estación de esquí sueca deja a varias personas atrapadas

Varias personas quedaron atrapadas por una avalancha en una popular estación de esquí sueca, lo que desencadenó una amplia operación de búsqueda y rescate.

La avalancha se produjo el miércoles por la tarde en el municipio sueco de Kiruna; según los informes, diez personas quedaron sepultadas bajo la nieve.

Al menos siete camiones de bomberos, dos ambulancias y un helicóptero están interviniendo en el incidente.

Las autoridades suecas también se pusieron en contacto con sus homólogos noruegos para solicitar personal adicional y otro helicóptero de rescate.

Los oficiales recibieron la alerta de la avalancha a la 1:45 p. m., hora local, pero no llegaron a la montaña sino hasta las 2:30 p. m., indicó el operador de mando del servicio de rescate.

Perro de la patrulla de esquí realizando un simulacro de rescate en caso de avalancha (foto de archivo) ( Olly Bowman )

Mientras esperaban la llegada de las autoridades, otras personas que se encontraban en la montaña lograron rescatar a cinco personas que habían quedado sepultadas bajo la nieve.

Enseguida fueron trasladadas al hospital, mientras que los servicios de rescate se quedaron en la montaña para seguir buscando a cualquier otra persona que pueda estar atrapada.

Se cree que hasta diez personas siguen desaparecidas, según declaró la operadora de la línea, Engla Hansson, al diario Afronbladet, con sede en Estocolmo.

Las avalanchas no son infrecuentes en el terreno escarpado de Suecia, en particular a finales del invierno y en primavera, cuando el aumento de las temperaturas y la lluvia pueden provocar avalanchas de nieve húmeda.

En la temporada invernal 2025-2026, el país registró unas nueve muertes por avalanchas, según cifras recopiladas por Avalanches.org. En toda Europa, las avalanchas matan a unas 100 personas cada año.

La mayor parte de la actividad de avalanchas en Suecia se concentra en la cordillera escandinava, particularmente en las zonas de Abisko y Riksgränsen, así como en las montañas de Kebnekaise.

La semana pasada, dos ciudadanos italianos que esquiaban en el extremo norte de Suecia resultaron heridos y más tarde fallecieron a causa de una avalancha lo suficientemente potente como para arrastrar un helicóptero.