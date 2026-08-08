Irán plantea nuevas exigencias sobre estrecho de Ormuz; EAU denuncia ataque a barco

Irán emitió nuevas y drásticas demandas para que se reabra el Estrecho de Ormuz, y Emiratos Árabes Unidos indicó que uno de sus barcos fue impactado por un misil iraní. El ejército de Yemen atacó a los rebeldes hutíes respaldados por Irán. Y el proyecto de ley turco para la paz con los kurdos obtuvo luz verde en el Parlamento.

A continuación, un vistazo a los acontecimientos ocurridos el sábado en Oriente Medio.

Irán dice que estrecho no se abrirá hasta que EEUU “corrija” su comportamiento

El organismo de Irán conocido como el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, similar a un politburó, declaró que el Estrecho de Ormuz no se abrirá hasta que Estados Unidos “corrija su comportamiento”, emitiendo nuevas demandas que podrían afectar las conversaciones sobre un acuerdo para gestionar la vía fluvial y el tráfico en ella.

La emisora estatal de Irán publicó el comunicado del secretario del consejo, Mohammad Bagher Zolghadr, quien también es comandante en la poderosa Guardia Revolucionaria.

Estados Unidos nunca debe volver a amenazar a Irán, indicó el comunicado, y debe poner fin permanentemente a la guerra con Irán y sus aliados armados en la región. Washington debe levantar el bloqueo naval de los puertos iraníes y retirar a su ejército de la zona. También debe “compensar completamente” a Irán por los daños de la guerra, levantar las sanciones y liberar “incondicionalmente” los activos congelados.

De momento no hay comentarios al respecto de Estados Unidos, que ha querido primero un acuerdo aceptable sobre el estrecho antes de poner fin al bloqueo. Según el pacto provisional firmado en junio, un calendario para poner fin a las sanciones y un plan sobre compensación formarán parte del acuerdo final, y las negociaciones abordarán los activos congelados.

El fin de un período de 60 días para negociar un acuerdo final terminará en poco más de una semana, pero podría extenderse.

Irán ha afirmado que estaba cerca de alcanzar un pacto separado con Omán para gestionar el estrecho, que discurre entre los dos países.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, dijo el sábado que estaban cerca de llegar a un acuerdo sobre la navegación, “específicamente la determinación de una ruta de tránsito”. Pero la reapertura de la vía fluvial está supeditada a otras condiciones, aclaró en declaraciones compartidas en redes sociales, y culpó de la situación a lo que calificó como la violación estadounidense del pacto provisional.

Omán, un país árabe del Golfo que ha actuado como mediador, ha revelado relativamente poco sobre las conversaciones, y anunció el sábado en un comunicado que las discusiones continuaban “en un ambiente positivo y constructivo”, y condenó los ataques contra buques en el estrecho.

La vía marítima, crucial para los suministros globales de petróleo y gas natural, había sido considerada una vía internacional antes de la guerra. Los tránsitos de buques siguen siendo bajos.

Irán ataca embarcación en el estrecho de Ormuz, según EAU

Una embarcación propiedad de la empresa estatal de petróleo y gas ADNOC de Abu Dabi fue atacada cuando transitaba por el estrecho de Ormuz, denunciaron la mañana del sábado las autoridades emiratíes. El Ministerio de Relaciones Exteriores detalló que Irán disparó el misil como parte de ataques contra el transporte marítimo comercial.

ADNOC declaró en un comunicado que no hubo víctimas tras el ataque, efectuado a primera hora del sábado. La empresa añadió que más de una docena de sus embarcaciones han sido atacadas por misiles y drones cuando transitaban por el estrecho desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra contra Irán en febrero. Un miembro de la tripulación falleció y otros 20 resultaron heridos, comentó.

ADNOC no ofreció más detalles sobre la ubicación del ataque ni sobre daños.

Más tarde, el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido informó que una embarcación al este de la ciudad de Khasab, Omán, había sido impactada por un proyectil que provocó un incendio que ya fue sofocado, y la embarcación y la tripulación se encuentran a salvo. No estaba claro si se trataba del mismo incidente de ADNOC.

Acuerdo de defensa no está dirigido contra ningún tercer país, dice Turquía

Un acuerdo de defensa que Arabia Saudí, Pakistán y Turquía firmaron el viernes no está dirigido contra ningún tercer país, dijo el ministro de Relaciones Exteriores turco, Hakan Fidan. En dicho acuerdo se indica que un ataque contra uno sería considerado un ataque contra los tres.

Fidan dijo el sábado a la agencia estatal turca Anadolu que los países no consideran a ningún Estado como adversario a menos que tome acciones hostiles contra ellos: “No tenemos nada escrito —nada que hayamos firmado— que defina una amenaza común”.

A la pregunta sobre cómo funcionaría el mecanismo de defensa mutua, Fidan respondió que un miembro solicitaría formalmente ayuda y que la asistencia de los otros dos países podría ir desde el intercambio de inteligencia hasta el apoyo logístico o el despliegue de unidades militares. El mecanismo establecería una secretaría con sede en Arabia Saudí, dijo Fidan.

Afirmó que otras naciones, a las que no nombró, han expresado su interés en sumarse al acuerdo, y añadió que espera que Egipto, al que describió como un “socio natural”, participe “en la siguiente etapa”.

Ejército de Yemen ataca a hutíes respaldados por Irán

Los ataques fueron la respuesta a las recientes acciones de los hutíes en el centro y el este de Yemen. El coronel Majed al-Nazili, portavoz del ejército yemení, indicó que el objetivo de la ofensiva eran los “sitios y capacidades” de los rebeldes en múltiples frentes, pero no ofreció más detalles.

La escalada entre los hutíes y el gobierno yemení reconocido por la comunidad internacional y su respaldo, una coalición respaldada por Arabia Saudí, amenaza con reavivar la guerra civil de Yemen tras una tregua en 2022.

Proyecto de ley para la paz con kurdos avanza en parlamento turco

Un proyecto de ley de Turquía destinado a impulsar los esfuerzos de paz con los insurgentes kurdos superó el sábado su primer obstáculo en el Parlamento, cuando una comisión parlamentaria aprobó la medida. Se espera que sea aprobado en la asamblea general la próxima semana.

El año pasado, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, o PKK, anunció su decisión de desarmarse y disolverse como parte de la iniciativa de paz destinada a acabar con el conflicto con el Estado turco, que ha durado décadas.

En el proyecto de ley se definen los procedimientos para el desarme del grupo y la rehabilitación de algunos miembros del PKK. Las medidas entrarán en vigor una vez que el Consejo de Seguridad Nacional de Turquía confirme que el grupo se ha disuelto y ha entregado todas las armas.

El conflicto ha cobrado la vida de decenas de miles de personas desde sus inicios en la década de 1980. Turquía y sus aliados occidentales consideran al grupo una organización terrorista.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.